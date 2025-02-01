'Изобретатель' мазохизма Леопольд фон Захер-Мазох: всю жизнь посвятил изучению и популяризации украинской истории и культуры

Имя Леопольда фон Захер-Мазоха, как правило, связывают с самым известным его произведением – романом "Венера в мехах" – и термином "мазохизм", хотя его творчество намного серьезнее, глубже и объемнее. Как писателю Захер-Мазоху были подвластны любые жанры – из-под его пера выходили исторические романы, повести, фельетоны, пьесы. Его творчеством восхищались выдающиеся писатели того времени – Эмиль Золя, Гюстав Флобер, Ги де Мопассан.

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В 1886 году Захер-Мазох был награжден орденом Почетного легиона, который он получил из рук президента Франции Жюля Греви. Но для нас гораздо важнее то, что всю жизнь он в своих произведениях писал о своей малой родине, Украине – ее истории, культуре и традициях. Названия и содержание многих его произведений говорят сами за себя: "Женские образки из Галиции" – рассказ о несокрушимой силе духа украинцев, которая делает их непобедимыми; "Карпатские разбойники" – история опришков, народного повстанческого движения в Галиции; "Кровавая свадьба в Киеве" – художественная обработка легенды о княгине Ольге и древлянах. Исследователи творчества Захер-Мазоха говорят о нем, как о писателе-утописте, который всю жизнь придерживался социалистических – народнических взглядов: в своих произведениях он, пусть и опосредованно, создавал свой – идеальный – мир, многие черты которого связывал с Украиной.

Первый язык – украинский

Леопольд фон Захер-Мазох родился 27 января 1836 года в Лемберге – так тогда назывался входивший в состав Австро-Венгрии Львов в семье Полицай-президента Галиции и Владимирии Леопольда вон Захера и дочери ректора Львовского университета, профессора Франца фон Мазоха. Дом в центре города, в котором будущий писатель появился на свет, до наших дней не сохранился – сейчас на его месте стоит соответствующий своему названию "Гранд-Отель". Первым языком, который услышал в своей жизни Леопольд, был украинский, о чем он впоследствии неоднократно писал и говорил.

Мальчик родился болезненным и, чтобы укрепить его здоровье (родители боялись, что он разделит судьбу двух старших братьев, умерших в младенчестве), его отдали кормилице Гандзе, проживавшей неподалеку от Львова – в селе Винники. Именно она научила его первым – украинским словам, пела ему украинские песни-колыбельные и рассказывала украинские сказки. Любовь к своей родине, живущим на ней людям и всему украинскому Леопольд, по его собственным словам, впитал с молоком Гандзи – в буквальном смысле слова. Украинский язык стал первым, которым он овладел, а песни и сказки кормилицы "запали в душу на всю жизнь, оставив след в эмоциональном мире и во всех последующих произведениях".

Академическая карьера или литература?

Когда Леопольду исполнилось 12 лет, родители забрали его из Винников, чтобы вместе переехать в Прагу, где его отец получил новую должность. Там Леопольда отдали на обучение в гимназию, в которой он выучил немецкий язык – именно на нем написаны все произведения Захер-Мазоха. После окончания гимназии Леопольд учился в университетах – сначала Карловском в Праге, а затем в Граце, в которых изучал юриспруденцию, историю и математику. Леопольд учился с увлечением, и годы упорного труда не прошли для него даром – в возрасте 19-ти лет Захер-Мазох получил степень доктора права. Грацкий университет предложил ему стать преподавателем, эту деятельность он совмещал с работой над диссертацией по истории и философии, защитив которую, стал приват-доцентом университета в Граце. Перед Захер-Мазохом открывалась блестящая академическая карьера, но она казалась ему скучной – понемногу, в сводное от преподавания время, Леопольд начал писать. Темой для его произведений были детские воспоминания и впечатления, которые он трансформировал в новые сюжеты. Свою первую повесть – "Одна галицкая история. Год 1846" – Захер-Мазох напечатала под псевдонимом, но ее успех вдохновил его, и он решил заняться литературным творчеством всерьез и создавать хотя бы одну книгу в год. Правда, в то время он еще не решался полностью сосредоточиться на писательском труде, поэтому преподавательскую деятельность не оставлял.

"Дон Жуан из Коломыи"

Переломным моментом в творчестве Захер-Мазоха стала новелла "Дон Жуан из Коломыи". Впервые она была опубликована в 1866 году в "Ежегоднике Вестермана", а шесть лет спустя появилась на страницах популярного французского журнала "Обострение двух миров". История, рассказывающая о непростых семейных отношениях, очень понравилась как литературным критикам, так и простым читателям, а еще она на весь мир прославила небольшой украинский город – Коломыю, в котором разворачивалось действие. После европейского успеха своего произведения Захер-Мазох решил оставить преподавание и полностью сосредоточиться на литературе.

"Отец мазохизма"

Самым знаменитым произведением Захер-Мазоха является роман "Венера в мехах", увидевший свет в 1869 году. Именно он поспособствовал тому, что девичья фамилия матери писателя дала название феномену сексуальной и психической жизни – "мазохизму", а самому Захер-Мазоху – титул его "отца". Тема произведения была навеяна детскими впечатлениями писателя, связанные с сестрой его отца – графиней Зеновией. Сам того не желая, Леопольд случайно стал свидетелем сексуальных сцен, в которых была задействована сама Зеновия, ее любовник, а затем и муж – в них любвеобильная женщина охотно использовала кнут. Что же до сюжета "Венеры в мехах", тот тут Захер-Мазох взял за основу свои отношения с вдовствующей баронессой Фанни фон Пистор, с которой Захер-Мазох – как и герои его романа – Северин фон Кусимский и Ванда фон Дунаев – заключил договор, согласно которому писатель обязался стать ее рабом. По его условиям Леопольд должен был выполнять все прихоти Фанни, она же – в подражание Зеновии – обещала надевать на себя меха, особенно – во время наказаний. Через полгода срок действия договора истек, но тема того, что теперь называют мазохизмом, не исчезла из произведений Захер-Мазоха – она появлялась и в других его трудах. В 1886 году австрийский психолог Рихард фон Крафт Эбинг использовал фамилию Захер-Мазоха для того, чтобы дать название сексуальной патологии, которая характеризуется получением удовольствия от жестокости, боли, унижения и подчинения.

Два брака, двое детей

Биографы и исследователи творчества Захер-Мазоха считают, что писатель забыл о своих сексуальных увлечениях, женившись на Авроре фон Рюмелин, дочери уволенного и разорившегося чиновника Счетной палаты. С юного возраста девушка вынуждена была сама зарабатывать себе на жизнь, работая вышивальщицей и скитаясь с лотком сигарет по улицам. Решив познакомиться с модным европейским писателем, Аврора начала писать ему яркие письма эротического содержания, подписываясь именем героини "Авроры в мехах" – Ванды фон Дунаев. Их свидания зашли далеко, и однажды девушка призналась, что беременна – влюбленные обвенчались. С замужеством Аврора резко изменилась, а, возможно, была жадной, эгоистичной и скандальной всегда, до поры скрывая свое истинное лицо. Вскоре жена тоже начала заниматься литературным творчеством, подписывая свои произведения так же как и когда-то письма к будущему мужу – Ванда фон Дунаев. Иногда они сочиняли что-то вместе, и тогда ставили одну авторскую подпись на двоих: Захер-Мазох. Аврора родила писателю трех сыновей – Леопольда, который умер в годовалом возрасте, Александра и Деметрия, и полностью разорила своего мужа. Чтобы заработать на жизнь, он вынужден был оставить серьезную литературу и начал писать низкопробные эротические романы. В конце концов, Аврора сбежала от мужа, а он женился на гувернантке своих сыновей, которая была моложе его на два десятилетия.

Леопольд Захер-Мазох скончался на 60-м году жизни 9 марта 1895 года в поселке Линдгайм (земля Гессен), где провел последние несколько лет. Писатель был кремирован, но урна с его прахом, повторно побывав в огне, исчезла в пожаре 1929 года.