Изменения в отношениях или финансовом положении ждут 3 знака Зодиака во второй половине сентября

В период действия Венеры в Скорпионе до 25 октября, астрологи обещают изменения в отношениях или финансовом положении некоторым знакам Зодиака.

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Транзит принесет ключевые изменения следующим знакам – Тельцы, Львы и Водолеи, именно их ждут большие перемены.

Тельцы

Венера в Скорпионе способствует знакомству с особенным человеком или углублению уже существующих отношений. Вы готовы встретиться со своими страхами и неуверенностью, и это способно изменить личную жизнь. В то же время будут пересматриваться карьерные планы и амбиции. Может возникнуть вопрос, соответствует ли выбранный партнер жизни, к которой вы стремитесь. Астрологи советует выбирать людей, которые вдохновляют и помогают развиваться.

Львы

Для Львов Венера создает благоприятный период в домашней и семейной сфере. После нескольких месяцев эмоциональных потрясений в жизнь может вернуться спокойствие. В то же время Плутон в седьмом доме отношений будет побуждать лучше понять себя и собственные предпочтения.

Водолеи

Если вы ощущали в последнее время застой в карьере и жизни, могут произойти серьезные изменения. Астрологи прогнозируют повышение, переход на новый уровень, успех, признание и большее внимание со стороны окружающих.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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