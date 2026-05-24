Из-за судебной практики поставщики отказываются от госзакупок электроэнергии, – Булат

Судебная практика в сфере публичных закупок электроэнергии уже приводит к тому, что часть поставщиков отказывается работать с государственными и коммунальными заказчиками.

Видео дня

Об этом заявил партнер юридической компании "FEDOTOV & PARTNERS" Виталий Булат.

По его словам, массовые иски прокуратуры относительно дополнительных соглашений в закупках электроэнергии создают для бизнеса высокие юридические риски и атмосферу непредсказуемости.

"Мы видим уже действительно очень много юридических лиц, которые категорически отказываются идти в публичные закупки. Это нонсенс, это ненормально", — говорит Булат.

Он отмечает, что суды часто поддерживают иски прокуратуры, не учитывая специфику энергорынка и механизмы формирования цены электроэнергии.

"Для суда, когда заходит иск прокурора, мне такое впечатление кажется, что для суда это уже, вот работала эта презумпция обоснованности иска прокурора", — отмечает юрист.

По словам Булата, одна из главных проблем заключается в попытке применять жесткие ограничения к рынку, где цена электроэнергии может существенно меняться из-за дефицита, импорта и последствий обстрелов.

В результате, предупреждают участники рынка, сокращение количества поставщиков в госзакупках постепенно снижает конкуренцию и создает риски для стабильного обеспечения электроэнергией бюджетного сектора.

Ранее участники рынка называли работу с государственными учреждениями рискованной именно благодаря практике проверок закупок.