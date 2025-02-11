Из российской оккупации вернули еще четырех детей: появились подробности

С временно оккупированных территорий удалось вернуть еще четырех детей. Это произошло в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что каждый спасенный ребенок пережил собственную историю сопротивления.

17-летний парень открыто отстаивал свою украинскую идентичность, несмотря на угрозу репрессий. Близнецы 15 лет избежали навязанного оккупантами "образования" благодаря смелости дедушки, который не позволил им попасть в систему русификации.

Младший из спасенных, 10-летний мальчик, после гибели родителей мог оказаться в детском доме в России, но его бабушка нашла способ спасти внука.

"Выражаю искреннюю благодарность команде Save Ukraine за организацию спасательной миссии и преданность делу спасения наших детей. Каждый такой возврат – это восстановление справедливости и возвращение надежды. Мы не остановимся, пока каждый украинский ребенок не окажется в безопасности. Шаг за шагом выполняем задачу Президента – вернуть всех детей домой, в Украину", – отметил Ермак.

Напомним, Украине удалось вернуть на подконтрольную законным властям территорию еще 12 детей из временно захваченных войсками России населенных пунктов. Возвращение состоялось в понедельник, 3 февраля, в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids.

В начале декабря 2024 года на подконтрольные Украине территории из российской оккупации удалось вернуть еще шестерых детей. Большинство из них – подростки, которым угрожала принудительная мобилизация в российскую армию.

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