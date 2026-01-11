Из них бежали, не оглядываясь: забытые города СССР

Забытые города бывшего СССР — это не просто точки на старых картах, а молчаливые свидетели драматических страниц истории. Когда-то они жили полной жизнью: здесь работали заводы и шахты, звучали детские голоса, строили планы.

Видео дня

Но внезапные катастрофы, техногенные аварии или войны заставили людей покидать дома навсегда. Эвакуация часто происходила в спешке, с надеждой быстро вернуться. Однако для большинства жителей эти города так и остались лишь воспоминанием. Сегодня они заставляют задуматься над хрупкостью цивилизации и ответственностью человека за собственные решения.

Заброшенные города СССР объединяет общая черта — они стали жертвами обстоятельств, которые человек не смог или не захотел предвидеть. Их пустые улицы и руины напоминают о последствиях техногенных катастроф, стихийных бедствий и войн. Они хранят память о тех, кто вынужден был бежать, не оглядываясь. И одновременно служат предостережением: прогресс и сила без ответственности могут иметь необратимые последствия.

Припять

Город, остановленный атомной катастрофой

Припять стала самым известным городом-призраком в мире после аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Молодой и перспективный город атомщиков был эвакуирован лишь через сутки после взрыва, когда радиоактивное облако уже накрыло регион. Люди оставляли квартиры, вещи и документы, надеясь на скорое возвращение, которое так и не состоялось. Из 30-километровой зоны отчуждения вывезли более 160 тысяч человек, а для них построили новый Славутич. Сегодня Припять медленно поглощает природа, а само пространство стало символом цены технологических ошибок и опасности, которую они несут.

Нефтегорск

Город, стертый землетрясением

Сахалинский Нефтегорск в мае 1995 года в один миг перестал существовать. Мощное землетрясение, которого здесь не ожидали, разрушило почти все здания, похоронив под завалами две трети населения. Погибли более двух тысяч человек, среди которых были и вчерашние школьники. Спасательные работы осложнялись масштабом трагедии и суровыми условиями, а город решили не восстанавливать. Сейчас на его месте — только мемориал и тишина, напоминающая о хрупкости человеческой жизни перед силами природы.

Поселок Промышленный за Полярным кругом

Город – жертва упадка шахтерской эпохи

История воркутинского поселка Промышленный типична для многих шахтерских городов позднего СССР. В 1970-х он процветал, имел клубы, магазины и стабильную работу. Однако экономический кризис 1990-х, забастовки и аварии на шахтах поставили на нем крест. Серия трагедий, в том числе взрыв и пожар в конце 1990-х, унесла десятки жизней. К середине 2000-х поселок полностью расселили, а заполярная природа начала стирать следы человеческого присутствия.

Агдам

Город, разрушенный войной

Азербайджанский Агдам когда-то был крупным культурным и промышленным центром с древней историей. Вооруженный конфликт за Нагорный Карабах в 1990-х годах превратил его в сплошные руины. После массированных обстрелов уцелела только старая мечеть XIX века, а жители вынуждены были покинуть город. В течение многих лет Агдам оставался символом боли и опустошения, демонстрируя, как война способна стереть целые городские миры.

Кадыкчан

"Долина смерти" Колымы

Кадыкчан, основанный как угольный форпост на Колыме, имел тяжелое прошлое, связанное с лагерной системой ГУЛАГа. Несмотря на это, десятилетиями он обеспечивал регион углем и имел постоянное население. Взрыв на шахте в середине 1990-х годов стал переломным моментом: власти отключили коммуникации, заставляя людей выезжать. Последние жители продержались еще несколько лет, отапливая дома подручными средствами. Сегодня Кадыкчан — классический город-призрак с заброшенными квартирами, где время будто остановилось.

OBOZ.UA предлагает узнать о том, какие города в Советском Союзе строили с нуля.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.