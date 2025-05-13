Из какого творога нужно готовить сырники, чтобы они не распадались и не горели: делимся рецептом и советами
Домашние сырники очень часто распадаются при приготовлении, из-за творога, а также большого количества сахара. Кулинары советуют выбирать для блюда жирный творог, а также не добавлять много сахара, тогда сырники не будут гореть и распадаться.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачных и вкусных домашних сырников, которые готовятся элементарно.
Ингредиенты:
- Творог 5% – 300 г
- Желток – 1 шт.
- Щепотка сахара
- Манка – 30 г
- Мука для обвалки
Способ приготовления:
1. Творог перетираем через сито. Добавьте сахар, манку и желток. Все перемешайте. Масса должна быть как пластилин.
2. Выкладываем на доску с мукой и формируем колбаску. Нарезаем на равные части. Из этой раскладки получается 6 идеальных сырников.
3. Обваливаем в муке и формируем их и после жарим с двух сторон на среднем огне до румяности. Если любите более тугие сырники, до запекайте их еще 10 минут в духовке.
Подавайте горячими, с джемом, сметаной, сгущенным молоком!
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