Из какого творога нужно готовить сырники, чтобы они не распадались и не горели: делимся рецептом и советами

Домашние сырники очень часто распадаются при приготовлении, из-за творога, а также большого количества сахара. Кулинары советуют выбирать для блюда жирный творог, а также не добавлять много сахара, тогда сырники не будут гореть и распадаться.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачных и вкусных домашних сырников, которые готовятся элементарно.

Ингредиенты:

Творог 5% – 300 г

Желток – 1 шт.

Щепотка сахара

Манка – 30 г

Мука для обвалки

Способ приготовления:

1. Творог перетираем через сито. Добавьте сахар, манку и желток. Все перемешайте. Масса должна быть как пластилин.

2. Выкладываем на доску с мукой и формируем колбаску. Нарезаем на равные части. Из этой раскладки получается 6 идеальных сырников.

3. Обваливаем в муке и формируем их и после жарим с двух сторон на среднем огне до румяности. Если любите более тугие сырники, до запекайте их еще 10 минут в духовке.

Подавайте горячими, с джемом, сметаной, сгущенным молоком!

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