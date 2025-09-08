Из Хорватии в Украину отправлено 40 тонн гумпомощи при содействии Favbet Foundation

Украинская община объединилась в столице Хорватии, чтобы отметить 34-ю годовщину независимости Украины. Культурное мероприятие имело гуманитарную цель – помочь украинцам, которые живут в условиях войны.

Видео дня

Всего за один день была организована отправка 40 тонн гуманитарной помощи. В груз вошли медикаменты, хирургические наборы, продукты питания, игрушки и средства гигиены. Также были переданы больничные кровати, мебель, системы для капельниц и перевязок, а также транспорт для передвижения медсестёр. Кроме того, в Украину отправились велосипеды и одежда для взрослых и детей. Эти отправки стали 219-й и 220-й двадцатитонными поставками из Хорватии с начала полномасштабного вторжения.

Мероприятие было организовано украинской общиной, DoDO (Dobro Dobrim), Посольством Украины в Хорватии и организацией "Червона Калина" при содействии Favbet Foundation.

"Мы благодарны хорватским друзьям, которые рядом с нами. Такие проекты показывают, что Украина не одна в своем испытании, и наша сила – в партнерстве и взаимной поддержке", – отметил Андрей Матюха.

Favbet Foundation под руководством Андрея Матюхи системно поддерживает подобные инициативы.

В прошлом году при участии Favbet Foundation и организации Dobro Dobrim в Украину было доставлено более 150 тонн гуманитарной помощи. Это были продукты питания, средства гигиены и дезинфекционные препараты для больниц.

Недавно благодаря сотрудничеству фонда с хорватскими компаниями в Украину поступили генераторы, трансформаторы и современное медицинское оборудование общей стоимостью почти 3 миллиона евро. К инициативе присоединились Dobro Dobrim, Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade, HEP и правительство Хорватии.

"Мы видим, как хорватское общество не устает помогать. Поддержка этой инициативы для нас – способ выразить солидарность и благодарность", – комментируют в Favbet Foundation.