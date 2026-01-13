'Источник устойчивости для народа': глава УГКЦ объявил акцию 'Подари Черкассам украинскую книгу'

Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав объявил о начале всеукраинской акции "Подари Черкассам украинскую книгу". Этот призыв он сделал 11 января во время Архиерейской Божественной Литургии в храме Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ в г. Черкассы, а также в недельном видеообращении в 204-ю неделю полномасштабной войны России против Украины.

Рассказывая о встречах, которые состоялись в течение трехдневного пастырского визита в Черкассы, Блаженнейший Святослав отметил, что в каждом месте задавал один и тот же вопрос: "Чем мы можем послужить?".

"Во время встречи с работниками черкасских библиотек мне рассказали, что здесь читают книги. Черкасчане посещают библиотеки! – подчеркнул Глава УГКЦ. – Но я также услышал особую просьбу, – просьбу об украинской книге".

Глава УГКЦ объяснил, что эта просьба связана с процессами декоммунизации и очистки библиотечных фондов от русскоязычной имперской литературы. И теперь, по его словам, в регионе снова растет потребность в украинском слове.

"Сегодня Черкассы снова становятся пространством, где люди ищут украинского слова, украинской книги, – отметил Патриарх. – Поэтому мы хотим торжественно объявить на весь мир о начале акции "Подари Черкассам украинскую книгу"".

Предстоятель подчеркнул, что поиск украинского слова – это не только культурный, но и глубоко духовный процесс. "Сегодня черкащане, ища украинского слова, находят свет, находят духовные, традиционные и христианские ценности, на которых можно строить будущее Украины".

Блаженнейший Святослав обратился к библиотекам в разных городах Украины, к общественным читальням мирового украинства за рубежом, к частным коллекционерам: "Подарите свои книги Черкассам!". "Сегодня книга, – добавил он, – может стать источником устойчивости для нашего народа – пространством, где люди черпают новые идеи, смыслы и значения из нашей национальной культуры, из бессмертного украинского слова, носителем которого был великий Тарас, который покоится рядом, в Каневе".

Глава УГКЦ выразил надежду, что призыв будет услышан в Украине и за ее пределами, а Церковь сможет выполнить свою особую миссию в этой инициативе.

"Наша Церковь как носитель традиции просвещения Киевского христианства сегодня особым образом может, хочет и должна послужить черкащанам словом украинской культуры и книги", – подчеркнул Патриарх.