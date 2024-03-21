Кто хотя бы раз видел, как обустроены границы между соседними государствами, тот знает, что это довольно сложная и упорядоченная система определенных инженерных сооружений. Причем не всегда монументальных, если не брать во внимание Великую китайскую стену, конечно. Хотя есть и исключения - с заборами под напряжением и вышками с автоматчиками.

Так вот, классическая граница состоит из предупредительных столбиков, контрольно-следовой полосы и забора из колючей проволоки. Каждое из этих сооружений имеет свое значение. Столбики предупреждают, полоса вскопанного грунта фиксирует нарушение предупреждения, а забор - охраняет от самого нарушения границы. Иногда просто фактом своего существования, а иногда и подведенным электрическим током.

Похожие границы есть и у людей. Но очень часто мы живем не только без столбиков или контрольно следовой полосы, но и даже без колючей проволоки. И другие люди часто нарушают наши личные границы даже не догадываясь об этом. И не потому, что они наглые и беспардонные, а потому что они просто не видят предупреждений.

Более того - иногда они узнают о самом факте нарушения наших границ только тогда, когда их уже лупит током при попытке попасть за забор из колючей проволоки. Ато и вовсе они єто понимают по звукам выстрелов - причем совсем не предупредительных. И, опять же - иногда это совсем не их вина.

Предлагаю разобраться в том, почему так бывает и что с этим делать. А главное - узнать для чего существуют личные границы и каким образом они правильно строятся. Тем более важность личных границ приобретает новое значение сейчас, когда в мире, все больше размываются грани между частным и публичным.

Собственные границы в психологии личности, это не просто линии на карте нашего внутреннего мира - это фундамент, на котором держится наше самоуважение, наша способность к саморазвитию и гармония с окружающими нас миром и людьми. Более того - это, если хотите, залог нашей комфортной и счастливой жизни. Без четких личных границ она просто невозможна.

Почему личные границы так важны?

Личные границы - это наша психологическая оборона. Они помогают нам определить, кто мы есть, и отделить наши мысли, чувства и потребности от не наших. Без четко определенных границ мы рискуем стать жертвами манипуляций, эмоционального выгорания и потери контроля над собственной жизнью.

Это особенно заметно сейчас во время войны и в условиях тотальной конкуренции за внимание и мозги людей. Причем это касается не только межличностного общения, но и потребления информации, настройки собственных социальных сетей и фильтрации тех контекстов, которые пытаются нам навязать различные глобальные учреждения - от корпораций до правительств.

Прежде всего, личные границы, это собственное понимание того, чего я не хочу - не хочу чтобы со мной делали, не хочу чтобы мне говорили, не хочу чтобы меня склоняли или заставляли. Осознания того, о чем я не хочу говорить, что я не готов делать, с кем или чем не готов мириться. Иными словами, мы должны это четко определить и осознать. И только потом начинать строить.

Потому что преимущественно мы живем в мире не своих желаний и собственных "не хочу". Часто мы находимся в матрице навязанных нам чужих ценностей, ложных стереотипов, откровенно вредных устоев и социальных "обрядов", или совсем уж устаревших догм.

И только определив свою собственную ценностную шкалу и систему желаний и табу, мы можем начинать расставлять столбики и рыхлить почву контрольно-следовой полосы.

Как строить личные границы?

Построение личных границ начинается с самопознания. Важно четко определить собственные ценности и желания, а также выставить красные флажки запретов и ограничений. И здесь очень важно различать навязанные установки, которые вам заложили во время воспитания родители, школа, государство и другие, от настоящих собственных желаний.

Следующим шагом вы должны научиться четко и уверенно коммуницировать свою позицию. Причем это касается не только общения с родственниками, друзьями и коллегами. Такое умение необходимо также при общении с незнакомыми людьми, представителями различных социальных групп, учреждений и даже с теми, от кого вы, возможно, тем или иным образом, на данный момент зависимы.

И главное - все это должно происходить постоянно. Этот процесс является перманентным и последовательным. Ваши границы не должны быть предметом торга или компромиссных договоренностей без уважительных на то причин. Они должны стать привычкой, традицией, ритуалом, если хотите...

Итак, процесс построения собственных границ должен включать в себя:

Самоанализ: нужно честно задать себе вопрос, что для вас важно, какие ваши основные ценности и как вы хотите, чтобы другие относились к вам. И откровенно на них себе ответить.

Коммуникацию: необходимо научиться открыто и честно общаться с другими о ваших границах. Научиться говорить "нет" или выражать свое несогласие.

Консистентность: крайне важно быть последовательными в применении своих границ - ваша последовательность поможет другим понять и уважать ваши границы.

Только шаг за шагом мы можем прийти к определенной цели. Так же, как и шаг за шагом, упорным трудом мы можем избавиться от вредных привычек, или заменить старые нейронные связи в нашем мозгу на новые - более здоровые и полезные.

Как охранять личные границы?

Построив четкие и заметные личные границы, надо начинать учиться их отстаивать и охранять. Потому что желающих их нарушить всегда будут целые толпы. Кто-то будет делать это от своей недалекости и невоспитанности, а кто-то, наоборот - с четким расчетом использовать вас в собственных целях.

Психологи говорят, что многие наши так называемые "надо" - это часто всего лишь чьи-то тщательно замаскированные "хочу". И мы живем с этим и даже не задумываемся, что делаем не то, чего хотелось бы. Даже живем не с теми с кем бы нам хотелось. Работаем не там, где нам бы хотелось. И, впоследствии, вообще обнаруживаем, что находимся в ловушке собственного непонимания.

Именно поэтому, для того, чтобы уметь твердо отстаивать личные границы вам нужно:

Быть внимательными: обязательно нужно пристально следить за попытками нарушения ваших личных границ и адекватно и быстро реагировать на них.

Практиковать самооборону: важно не просто научиться отстаивать свои границы, но и научиться это делать с твердостью, но без излишней агрессии.

Наблюдать за собой: необходимо регулярно заниматься самоанализом, рефлексией и самосовершенствованием, чтобы поддерживать свое ментальное здоровье в надлежащем состоянии.

Личные границы - это не стены, которые ограждают нас от мира. Это скорее фильтры, которые позволяют нам выбирать, что впускать в нашу жизнь, а что оставлять за ее пределами. Они помогают нам жить полноценной жизнью, сохраняя при этом нашу уникальность и независимость.

Качественно выстроенные, постоянно охраняемые и крепко защищенные личные границы в паре с умением их отстаивать - это важное искусство самосохранения, которое каждый из нас может и должен досконально освоить. Только после этого возможен переход к той жизни, которую мы уже смело можем называть истинно своей.