Искусственный интеллект дал прогноз, какую часть России может захватить Китай

Параллельно с партнерскими отношениями между Россией и Китаем долгое время существует ряд территориальных споров. В аналитических кругах регулярно возникают дискуссии о том, что рано или поздно Пекин заявит о своем праве на территории, которые сейчас контролирует РФ.

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На сегодняшний день вопрос о возможности захвата Китаем части России – это гипотетический сценарий, основанный на геополитических, экономических и военных предположениях. В то же время чат-бот ChatGPT с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, дал прогноз, какие территории Россия может потерять в конфликте с Китаем.

По мнению искусственного интеллекта, под прицелом Китая в первую очередь окажется Дальний Восток. Речь идет, в частности, как минимум о пяти административных образованиях РФ.

Гипотетически Китай может установить контроль над такими российскими регионами: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Приморский и Забайкальский край. Именно эти территории являются спорными.

Китай потерял указанные территории в XIX веке по Нерчинскому и Айгунскому договорам. Несмотря на низкую заселенность эти российские регионы могут быть выгодны Китаю не только в политическом, но и в экономическом плане.

ChatGPT обращает внимание на то, что Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Приморский и Забайкальский край богаты природными ресурсами – лес, полезные ископаемые и вода. Кроме того, во внимание берется активная миграция китайцев в приграничные регионы.

Искусственный интеллект считает, что захват российских территорий Китаем может стать реальным после резкого ослабления центральной власти в России. В частности, Пекин может воспользоваться моментом при возникновении в РФ внутреннего коллапса, гражданской войны или распада федерации. Китай мог бы воспользоваться вакуумом власти в РФ под предлогом "защиты своих граждан" или "стабилизации" региона.

Кроме того, Россия может потерять территории в случае во вовлечения в крупномасштабную войну, например, со странами НАТО. ChatGPT прогнозирует, что в таком случае Москва не сможет контролировать восточные регионы, а Китай мог бы использовать ситуацию для аннексии спорных территорий.

ИИ не исключает, что Китай может попытаться осуществить мягкую аннексию путем экономической экспансии или реализации инфраструктурных проектов. Также часть регионов РФ может перейти под контроль Китая путем демографического заселения приграничных регионов и их постепенной реинтеграции без прямого конфликта.

На сегодняшний день Китай официально поддерживает территориальную целостность России. При этом ChatGPT отмечает, что Пекин действует осторожно, стараясь сохранить баланс: получать ресурсы и политическое влияние, не создавая прямых конфликтов. Однако на китайских картах иногда появляются названия спорных территорий, что указывает на историческую память и потенциальную претенциозность.

Искусственный интеллект уверен, что основными сдерживающими факторами от прямого столкновения Китая и России является риск глобального ядерного конфликта, непредсказуемость последствий (экономических, военных, политических), а также риск международной изоляции Китая в случае агрессии.

"Китай вряд ли пойдет на открытую военную агрессию против России в ближайшем будущем. Но в случае серьезного ослабления Москвы или распада Российской Федерации Пекин может претендовать на некоторые территории (особенно на Дальнем Востоке), прикрывая это "исторической справедливостью", "защитой нацменьшинств" или экономической интеграцией", – размышляет ChatGPT.

Айгунский договор был заключен между Российской империей и маньчжурской Империей Цин в 1858 году в городе Айгунь. Документ установил границу по реке Амур и фактически пересматривал ранее подписанный Нерчинский договор 1689 года, который впервые согласовал границу между Империей Цин и Россией. В Китае оба договора рассматриваются как неравные, так как Империя Цин, ослабленная Опиумными войнами и восстанием тайпинов, была вынуждена пойти на уступки под угрозой генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева открыть второй фронт.

Напомним, Пекин настаивает на том, что якобы не передает оружие российской оккупационной армии для войны против Украины. В Министерстве иностранных дел КНР отрицают информацию, озвученную главой Службы внешней разведки Украины Олегом Иващенко.

Как писал OBOZ.UA, 22 апреля украинские спецслужбы предоставили Китаю доказательства того, что граждане КНР воюют на стороне российских оккупантов, а компании КНР привлечены к производству в РФ продукции военного назначения.

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