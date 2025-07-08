'Искусственные границы ни к чему': отец Маска заявил, что хочет посетить оккупированные территории Украины, и посоветовал сыну слетать в РФ

Отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск отличился очередными заявлениями относительно России. Так недавно мужчина выдал, что хочет посетить оккупированные территории Украины и посоветовал сыну слетать в РФ.

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Об этом он рассказал в эфире пропагандистских СМИ. Отец Маска также отметил, что страна-агрессор не представляет угрозы для НАТО.

"Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией. Вот эти искусственные границы, которые были нарисованы, они ни к чему", – подчеркнул он.

Эррол Маск добавил, что он посещал Москву и хотел бы, чтобы его сын тоже приехал в Россию.

"Не думаю, что он (Илон Маск. – Ред.) был в России, но я бы рекомендовал ему приехать в Россию. Я был в Москве. Странное место", – сказал он.

Эррол Маск, также поделился мнением о снижении мотивации к труду среди жителей европейских стран. Ранее он также высказывался критически в отношении политики Запада, обвинив западные государства в нагнетании страха перед Россией.

По словам Маска-старшего, страны НАТО намеренно преувеличивают российскую угрозу, хотя их военный потенциал, по его мнению, значительно превосходит российский.

Напомним, в начале июня Эррол Маск посетил Москву и принял участие в форуме, который организовал российский пропагандист Александр Дугин. В частности, на этом "мероприятии" присутствовали российский "православный" олигарх Константин Малофеев, глава МИД РФ Сергей Лавров, известные пропагандисты и некоторые западные политики.

Как сообщал OBOZ.UA, Эррол Маск заявил, что хотел бы поучиться навыкам лидерства у российского диктатора Владимира Путина. Отец миллиардера Илона Маска симпатизирует главе Кремля и считает его сильной личностью. Эррол Маск также утверждал, что их семьи восхищаются российским диктатором и считают его сильным лидером.

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