Искусственно занижали: каким был курс доллара в СССР

На протяжении десятилетий советские власти всячески ограничивали доступ своих граждан к иностранной валюте, особенно к американскому доллару. Валютные операции жестко контролировались государством, а любое нарушение в этой сфере каралось строго, вплоть до смертной казни.

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Несмотря на это, в стране процветал теневой рынок, на котором доллар стоил в разы дороже официального курса. Реальный обменный курс тщательно скрывался, чтобы поддерживать иллюзию экономической устойчивости. Доступ к валюте получили только избранные – дипломаты, спортсмены, моряки или артисты.

OBOZ.UA расскажет, почему в СССР власти пытались создать собственную финансовую изоляцию, хотя рынок указывал на другую реальность.

Ограничение валютных операций в СССР

С конца 1920-х годов в Советском Союзе полностью запрещено частное владение иностранной валютой. Все валютные операции были переданы Госбанку и Внешторгбанку. По советским законам, еще с 1937 года обращение валюты приравнивалось к государственному преступлению. Особенно жесткими наказаниями отличился 1961 год, когда в законодательство добавили печально известную 88-ю статью, которая предусматривала наказание за валютные преступления – от тюремного срока до расстрела.

Курс, который никогда не был реальным

Официально в СССР доллар стоил в разные периоды от 90 копеек до 60 копеек. Однако этот курс был условным, ведь на самом деле валюта практически не была доступна рядовым гражданам. Ее можно было приобрести только в исключительных случаях – перед загранкомандировкой, да и то в ограниченном количестве. Например, позволяли обменять не более 30 рублей, что равнялось около 33 долларам. Весь процесс контролировался полицией, а любая оставленная после поездки валюта должна была быть сдана государству.

Подпольный валютный рынок

Несмотря на официальные ограничения, в каждом крупном городе СССР был черный рынок валюты. Именно здесь устанавливался реальный курс доллара – в 1960–80-е годы он достигал 8–10 рублей за единицу. Валютчики скупали доллары у туристов возле гостиниц, а затем перепродавали местным жителям. Это было прибыльным, но очень рискованным занятием – за подобные операции угрожал серьезный тюремный срок, а в отдельных случаях – даже смертная казнь.

Символом валютных репрессий стал процесс в 1961 году над тремя известными валютчиками – Яном Рокотовым, Владиславом Файбишенко и Дмитрием Яковлевым. Все трое были расстреляны. Этот процесс должен стать оговоркой для других, кто пытался вести нелегальные валютные операции. В то же время он демонстрировал, насколько советская власть боялась влияния доллара и альтернативной экономики.

Доллар как индикатор ценности рубля

В реальности советская зарплата в 140–150 рублей соответствовала лишь 15–20 долларам на черном рынке. Это ясно демонстрирует, насколько официальная экономика отличалась от реальной жизни. Именно этот подпольный курс стал ориентиром после перехода к рыночной экономике в 1990-х годах. Люди впервые открыто сопоставили свою покупательную способность с международной валютой и обнаружили существенную девальвацию.

Туристы, посещавшие СССР с 1950-х годов, тоже активно участвовали в подпольном обмене. Им невыгодно было сдавать доллары по официальному курсу, поэтому они продавали их на черном рынке по гораздо более выгодной цене. Так появилась целая категория "фарцовщиков", специализировавшихся на обмене и перепродаже валюты и дефицитном импорте. Система, которая должна быть закрыта, все же трещала по швам благодаря рыночным механизмам.

Исторические курсы доллара к рублю

Исторический анализ показывает постоянные попытки занижать стоимость доллара в официальных документах. Например, в 1897 году курс составлял 2 рубля за доллар, после революции – 72. В 1924 году после денежной реформы – 2,22 рубля, а после реформы 1961 года – 90 копеек. Однако на практике этот курс являлся экономической фикцией. Он выполнял больше пропагандистскую функцию, чем финансовую.

Только после распада СССР в 1994 году советская 88-я статья была окончательно упразднена. Это явилось важным шагом к либерализации экономики и валютной политики. Свободный обмен валюты не является уголовным преступлением, и доллар окончательно вышел из тени. Однако десятилетия репрессий оставили глубокий след в экономической культуре постсоветских стран.

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