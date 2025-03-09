Исер Куперман: 'король шашек' из Киева

Исер Куперман, которого называют "королем шашек", – советский и американский спортсмен, один из самых известных шашистов ХХ века, международный гроссмейстер, шашечный теоретик, семикратный чемпион мира по русским и американским шашкам, чемпион Европы, многократный чемпион Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР.

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Правда, все советские награды у Купермана отобрали после его эмиграции из Советского Союза, да и вообще пытались его "отменить", но над мировой славой гроссмейстера спортивные чиновники были не властны, тем более, что в Америке он изрядно дополнил список своих достижений. А жизненный и спортивный путь "короля шашек" начался в Украине, под Киевом. Недаром на вопрос о том, где он появился на свет, Исер Иосифович отвел: "В Чернобыле!", и это не было шуткой.

Горный инженер и мастер спорта по шашкам

Исер Куперман родился 21 апреля 1922 года под Киевом – в поселке Хабное (ныне – Полесское, после аварии на ЧАЭС из-за массового выезда жителей он был лишен статуса населенного пункта). Вскоре после рождения сына семья переехала в Киев, поэтому детские и юношеские годы Исера связаны с украинской столицей. В детстве Купермана в шашки играли в каждом дворе, поэтому мальчик рано увлекся этой игрой, посещал кружок в Доме пионеров на площади Славы в Киеве, а в 18 лет стал мастером спорта по шашкам.

Во время Второй мировой войны в эвакуации Исер окончил институт и получил диплом маркшейдера – горного инженера. Вернувшись домой по окончании военных действий, он работал по специальности и параллельно участвовал в соревнованиях, и выиграл в трех чемпионатах СССР подряд. Когда в стране были введены соревнования по стоклеточным шашкам, Куперман победил в первых же соревнованиях, а через год получил звание мастера спорта СССР. На международном уровне Исер Иосифович был первым советским спортсменом, ставшим чемпионом мира по шашкам, всего же он выигрывал мировые соревнования пять раз – в 1958, 1959, 1961, 1965 и 1969 года, еще два раза высоки титул присуждался без борьбы.

Как получить квартиру за сутки

Несмотря на все свои регалии, Куперман, который к тому времени успел обзавестись семьей и двумя детьми – дочерями-близняшками, жил в коммуналке на Андреевском спуске. Именно из нее гроссмейстера как-то рано утром забрали два человека в кожаных тужурках. Не зная, куда его везут, Куперман уже прощался если не с жизнью, то со свободой, но оказалось, что Никита Сергеевич Хрущев, который был в то время главным человеком в УССР, не смог решить шашечную задачу и ему потребовалась помощь специалиста.

В декабре 1959 года для проведения матча с Куперманом в Киев приехал голландский шашист Герт ван Дейк, который – после двадцати сыгранных партий – попросил, чтобы советский гроссмейстер пригласил его в гости. Городское начальство и слышать об этом не хотело: пустить иностранца в переполненную коммуналку в центре города, чтобы потом весь мир узнал, в каких условиях живет прославленный шашист – неслыханный скандал. Председатель исполкома Киевского горсовета Алексей Давыдов кричал, чтобы голландца и близко не подпускали "подольскому бедламу". Советская сторона предлагала устроить встречу в ресторане, но голландец категорически отказался – он хотел пообщаться со своим соперником в домашней обстановке. Тогда буквально за сутки гроссмейстер с семьей получили роскошную трехкомнатную квартиру в только что построенном доме на Никольско-Ботанической улице. В ней Кумерман принимал не только Герта ван Дейка, но и других зарубежных гостей.

"Вы уже старый"

Исер Куперман уехал из Советского Союза в 1978 году, его эмиграции предшествовала драматическая история. После того как в 1976 году чемпионом мира стал молодой голландец Гарм Висма, Куперман мог сыграть с ним матч-реванш, чтобы отстоять свой титул, но спортивные чиновники запретили ему это делать. Причем, облекли свой отказ в максимально циничную форму, сказав: "Голландцу 23 года, а вам 55 лет, вы уже старый и обязательно ему проиграете – продумайте о престиже страны". На самом деле к возрасту Исера Иосифовича их решение никакого отношения не имело – знаменитого шашиста боялись отпускать за границу, опасаясь, что он не вернется обратно, как это сделал за несколько лет до этого шахматист Виктор Корчной, попросивший политического убежища на Западе во время турнира в Нидерландах. Решение чиновников, делавшее гроссмейстера невыездным, поставило бы крест на международной спортивной карьере Купермана. В сложившейся ситуации ему оставалось только одно – подать документы на выезд из СССР.

"Пусть едет!"

Вопрос об эмиграции решался на самом высоком уровне – окончательный ответ должен был дать руководитель УССР Владимир Васильевич Щербицкий. В его силах было, связавшись с московскими властями, разрешить Куперману матч-реванш, но Владимир Васильевич не стал этого делать. Он решил не удерживать гроссмейстера, сказав: "Пусть едет!" В это же время в Москве против гроссмейстера было открыто уголовное дело за то, что он без разрешения властей отдал свою книгу "Кумерман играет в шашки" в голландское издательство.

Отъезд Купермана был омрачен и тем, что самые близкие ему люди – вторая жена (первая супруга Исера Иосифовича умерла от рака в 1967 году) и мать – отказались эмигрировать вместе с ним, в интервью Куперман говорил, что они были настоящими коммунистками, поэтому ему так и не удалось уговорить их выехать – они остались в Киеве. Зато вместе с ним уехали обе дочери, сестра Мария и брат Григорий, который сумел вывезти из Советского Союза фамильные драгоценности Куперманов и золотой медальон с бриллиантами, который гроссмейстер получил на одном из турниров, спрятав их от таможенников. Правда, каким образом он это сделал, Исер Иосифович так и не признался – сказал, что это останется тайной их семьи. Куперман уехал сначала в Израиль, а потом в США, где местом его пристанища стал Бостон.

"Судьба чемпиона"

На родине его как "предателя" лишили всех наград, включая звание заслуженного мастера спорта СССР, написанные им книги изъяли из продажи и библиотек, запретив упоминать его имя в СМИ. Исер Иосифович болезненно воспринимал происходящее, о чем писал в письмах друзьям, сравнивая Советский Союз с фашисткой Германией. О том, насколько сильны и драматичны были его переживания, можно судить по новой книге – "Судьба чемпиона", написанной им в США. В ней гроссмейстер рассказал не только о своей жизни и спортивной карьере, но и закулисной стороне советского спорта, а также о своих поражениях, которых, несмотря на многочисленные победы, тоже было немало.

"Судьба чемпиона" была издана в США в 1984 году и мгновенно стала бестселлером – поклонники гроссмейстера раскупили весь тираж. В новой жизни Куперман 8 раз выигрывал чемпионаты по международным шашкам в США, 4 раза одерживал победу на Панамериканском чемпионате и практически до 80 лет продолжал играть в шашки, обыгрывая молодых и амбициозных шашистов.

40 книг в наследство

Исера Купермана не стало 6 марта 2006 года – он скончался в Бостоне, не дожив полутора месяцев до своего 84-летия. Летальный исход еще довольно бодрого и неплохо себя чувствовавшего – как для его возраста – гроссмейстера приблизил перелом шейки бедра – травма, часто сводящая в могилу пожилых людей.

Исер Иосифович был, пожалуй, единственным спортсменом, который постоянно писал книги. На его счету более 40 произведений, которые издавались в разных странах мира и на разных языках. На учебниках по шашкам, написанным Куперманом, до сих пор учатся те, кто занимается этим видом спорта, а написанные ими воспоминания о собственной жизни читаются с большим интересом.