"Ищем конкретные решения для укрепления ПВО", – Порошенко на выставке вооружений в Кельце

Петр Порошенко принимает участие в крупнейшей выставке вооружений в Центральной и Восточной Европе MSPO 2026, которая проходит в польском городе Кельце. На выставке в этом году представлены более 1200 экспонентов из 43 стран мира, среди них и украинские производители.

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Как сообщил пятый президент в соцсетях, на MSPO он, в частности, ищет конкретные решения для укрепления ПВО в условиях дефицита ракет и доведения украинских разработок до стабильной работы против реактивных целей.

Порошенко также посетил стенды отечественных разработчиков и производителей.

"Этой ночью Россия вновь массированно атаковала Украину — Киев, Киевскую и Одесскую области. Есть погибшие и раненые, разрушены многоэтажные дома. И значительная часть "шахидов", летевших на нас, были реактивными", — отметил Порошенко.

"Здесь сотни производителей оружия со всего мира. Но кроме этого, на украинском стенде Zbroya представлено целых 15 украинских компаний. Каждая из них — уже известное в национальной оборонной отрасли имя. Ark Robotics, December1, DevDroid, DoD Solution, General Cherry, GRIM Tech, Gurzuf Defence, L7 Simulators, LFTX, STG Defence, TAF Industries, UARMS, Victorysoft. "С большинством из них мы так или иначе пересекались в совместных проектах, схожих разработках, аналитической и производственной работе", – отметил пятый президент.

"Инновационные решения в сферах беспилотных систем, перехвата дронов, РЭБ, автономной навигации, наземной робототехники, военных тренажеров и средств защиты — очень крутые, идейные и современные производители. Встретил старых знакомых и познакомился с новыми будущими звездами отечественного оборонпрома. Но впереди ещё много работы и встреч не только с нашими, но и с западными производителями", – написал Петр Порошенко.