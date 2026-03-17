Интересная синоптическая ситуация: в Гидрометцентре сказали, где в среду может выпасть мокрый снег при плюсовой температуре. Карта

18 марта над Украиной столкнутся циклон с антициклоном, которые и будут определять погоду. Интересная синоптическая ситуация повлечет осадки там, где их меньше всего ждали.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в среду будет облачно и почти по всей территории страны достаточно прохладно.

18 марта в Украине сложится интересная синоптическая ситуация – с севера надвигается антициклон, который обеспечит относительно теплую погоду, а со стороны Черного моря – циклон, который принесет на Левобережье дожди и мокрый снег.

В результате такого "синоптического винегрета" жители Закарпатья будут наслаждаться настоящим весенним теплом, а украинцы на левом берегу Днепра почувствуют на себе все прелести переходного периода: днем небольшой дождь, который ночью перейдет в мокрый снег.

Ветер северо-восточный, не слишком сильный, 5-10 м/с.

Днем на большинстве территории Украины будет достаточно прохладная: от +4 до +9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -2...+3.

Немного теплее будет в юго-восточной части страны, где ночью ожидается +1...+6, а днем +7...+12.

И только на Закарпатье будет буйствовать настоящая весна с +10...+15 градусами тепла.

В Киеве и области 18 марта будет облачно и сухо.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью от +3 до - 2, днем +4...+9 градусов. в Киеве ночью 0...+2, днем +5...+7.

