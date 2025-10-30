Инструкторам военных учебных заведений будут выплачивать дополнительное вознаграждение, – Гончаренко

Инструкторы военных учебных заведений будут получать от 15 до 30 тысяч гривен дополнительного вознаграждения. Такие изменения в постановление №168 внесло Правительство, сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Видео дня

"Отныне такие выплаты будут получать также инструкторы и преподаватели в высших военных учебных заведениях, военных институтах, на факультетах и кафедрах военной подготовки, в отделениях военной подготовки, учреждениях профессионального предвысшего военного образования", – написал нардеп.

По словам Гончаренко, постановление вступает в силу через три дня после его опубликования и будет применяться с 31 августа 2025 года.