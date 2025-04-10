Инсталляция 'Битва за свет' стала экспонатом в Музее войны

Установка ДТЭК "Битва за свет", как один из артефактов русско-украинской войны, стала экспонатом в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Это разрушенный 40-тонный трансформатор одной из украинских теплоэлектростанций, пострадавший в результате многочисленных массированных ударов врага по энергетической инфраструктуре", – говорится в нем.

Отмечается, что этот трансформатор – лишь часть масштабных разрушений, которые понесла украинская энергетика в результате российских атак.

В частности, с начала полномасштабного вторжения РФ выпустила по энергетической инфраструктуре Украины более 2300 ракет и дронов.

В ДТЭК подчеркнули, что из-за вражеских атак Украина потеряла 10 ГВт генерации, а еще 18 ГВт генерации было оккупировано, включая ГЭС, ТЭС и крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.

"Такие экспонаты – прямое свидетельство преступлений против мирной инфраструктуры Украины. Это материальное доказательство того, как выглядит современная война, которую Россия ведет против нашего государства. Поэтому мы должны все сделать, чтобы сохранить этот артефакт как материальное свидетельство преступлений агрессора, демонстрацию устойчивости украинского народа и увековечение памяти о борьбе за энергетическую независимость страны", – прокомментировал генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

"Этот трансформатор – не просто обломок войны. Это символ борьбы наших энергетиков, которые ежедневно, под обстрелами, восстанавливают свет в домах миллионов украинцев. Его история – это история всей энергетики страны, которая держится на людях. Мы благодарны Музею истории войны за то, что хранят эту память – не только о прошлых войнах, но и о продолжающейся сегодня. Потому что память – это тоже наше оружие", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, эта арт-инсталляция ДТЭК Рината Ахметова с сентября 2024 года находилась на Контрактовой площади в Киеве, чтобы украинцы могли своими глазами увидеть масштаб разрушений украинской энергосистемы.