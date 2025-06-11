Кто может получить отсрочку от мобилизации в июне: названы все категории

С начала полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. Согласно действующему законодательству, целый ряд категорий украинцев могут получить отсрочку от мобилизации.

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Для получения права на отсрочку от мобилизации нужно подать соответствующее заявление в комиссию, которая действует при ТЦК и СП или воспользоваться мобильным приложением "Резерв+". Процесс предоставления отсрочки регламентирует постановление Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года.

Согласно постановлению правительства, военнообязанные украинцы, которые оформляли отсрочку через приложение "Резерв+" до 8 февраля 2025 года, должны снова зайти в приложение и обновить данные, чтобы продлить срок еще на три месяца. Если этого не сделать, отсрочка может быть потеряна.

Отсрочка от прохождения службы во время мобилизации предоставляется на период действия обстоятельства, на основании которого она была предоставлена. При этом каждые 90 дней по месту прописки или фактического пребывания необходимо повторно предоставлять документы в ТЦК и СП, подтверждающие право на отсрочку. Для продления отсрочки нужно повторно обратиться с таким же перечнем документов, который подавался при ее оформлении впервые.

Чтобы оформить отсрочку онлайн, необходимо авторизоваться в "Резерв+" и отправить соответствующий запрос. Система проверит, имеете ли человека право на отсрочку. В случае одобрения этот статус будет отображен в электронном военном документе.

Право на отсрочку от мобилизации имеют такие категории лиц:

– студенты и родители троих и более детей;

– родные пропавших без вести при особых обстоятельствах;

– граждане, лишенные личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины;

– мужчины, имеющие мать или отца с инвалидностью III группы;

– работники критических предприятий;

– работники, которые могут быть забронированы по месту работы;

– работники государственных органов;

– лица, имеющие семейные обстоятельства (родители, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей; лица, имеющие детей и являющиеся единственным попечителем из-за смерти или исчезновения другого родителя; те, кто ухаживает за нетрудоспособными родственниками или содержит лиц с инвалидностью I или II группы);

– лица с инвалидностью или проблемами со здоровьем.

Напомним, Минобороны готовит новое обновление для приложения Резерв+. До конца года там появится возможность подписывать контракт с Вооруженными силами Украины прямо с телефона.

Как сообщал OBOZ.UA, наличие бронирования от мобилизации работник может самостоятельно проверить в приложении "Резерв+". Кроме того, предприятие может предоставить военнообязанному справку с портала Дія о бронировании: этот документ стоит носить с собой, чтобы показать по требованию работников ТЦК и СП.

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