Имел более 400 боевых вылетов, в частности на 'Азовсталь': на фронте погиб Герой со Львовщины

Украина продолжает терять своих Героев на кровавой войне с оккупантом. На этот раз печальная весть пришла на Львовщину. На фронте погиб Андрей Ковальчик.

Он имел более 400 боевых вылетов, в частности на "Азовсталь". Об этом сообщает Городокская территориальная община.

"Получили новую скорбную весть о воине, который возвращается домой на щите ... Мужественный защитник, земляк из Мшаны Ковальчик Андрей Тарасович, 9.04.1993 г.р.", – говорится в сообщении общины.

Что известно о Герое

С первого дня полномасштабного вторжения Андрей стал на защиту Родины. Родных на протяжении всего своего непростого пути оберегал от тяжелой информации военных будней. Это теперь уже они узнают о более 400 боевых вылетах в составе 12 отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко, в том числе полеты на Азовсталь в оккупации, о другом.

19 августа 2024 года, неся службу в составе 150 ОМБр, во время выполнения боевых задач в Донецкой области воин Андрей Ковальчик пропал без вести. В слезах и молитве у всех родных Героя теплилась надежда увидеть своего Героя живым. Однако получили неумолимую, скорбную до предела весть: Андрей погиб.

"Выражаем искренние соболезнования близким воина: маме, папе, сестре с семьей, бабушкам. Племянникам, крестникам, которые очень любят своего Героя за легкий веселый нрав, за отвагу и стремятся во всем подражать Андрею. Вечная дань уважения Герою! Пусть не уменьшится наша память и благодарность... Прими, Господи, в Царство Твое!" – резюмировали печальную весть в общине.

