Имеет мгновенное действие: чем обработать помидоры от фитофторы

Грибковая инфекция растений фитофтора – это одна из самых агрессивных болезней, поражающая томаты. Она быстро распространяется на листья, стебли и плоды и способна буквально за несколько дней уничтожить целый здоровый куст.

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Именно поэтому любители огородничества не прекращают попыток найти как можно более эффективное средство от этой напасти. О недорогом и проверенном способе, который помогает остановить болезнь уже после первого опрыскивания рассказало издание VSN.

Спасительный раствор из доступных ингредиентов

Очень эффективным оказался раствор из борной кислоты, йода и пищевой соды. Такое сочетание имеет мощные противогрибковые свойства. Оно не только уничтожает споры фитофторы, но и укрепляет иммунитет растения.

Чтобы приготовить этот раствор, вам понадобится:

10 литров воды;

1 чайная ложка борной кислоты (ее надо растворить отдельно в небольшом количестве теплой воды);

1 столовая ложка соды;

10 капель йода;

при желании — 1 столовая ложка натертого хозяйственного мыла (помогает раствору лучше держаться на листьях).

Все ингредиенты бросьте в воду и тщательно перемешивайте. Борная кислота в составе средства тормозит развитие грибковых инфекций, йод действует, как мощный антисептик, а сода создает щелочную среду, неблагоприятную для возбудителя болезни. Далее обработайте этим раствором кусты томатов со всех сторон, не забывая про нижнюю сторону листьев — именно там болезнь проявляется первой.

Как правильно обрабатывать помидоры

Профилактически средством опрыскивают помидорную грядку еще до появления признаков заражения. Если фитофтора уже появилась, повторяйте обработку каждые 5–7 дней, пока симптомы не исчезнут.

Опрыскивайте растения только утром или вечером при сухой погоде, чтобы раствор не смыло дождем и не вызвало ожоги на листьях. Это средство безопасно и может применяться даже в период созревания плодов, просто придерживайтесь многодневного интервала между обработкой и сбором урожая

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