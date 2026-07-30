Им не так-то просто подпустить к себе: астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще всего скрывают свои чувства

Некоторым людям легко говорить о своих чувствах, тогда как другим требуются месяцы или даже годы, чтобы по-настоящему довериться кому-то. Астрологи считают, что на такую особенность характера может влиять и знак зодиака.

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В zwierciadlo составили рейтинг представителей знаков зодиака, которых называют наиболее эмоционально недоступными. В список вошли шесть знаков, которые чаще всего скрывают свои переживания, держат дистанцию в отношениях и не спешат открывать свое сердце даже самым близким людям.

Первое место в рейтинге занял Козерог. По мнению астрологов, представители этого знака не любят действовать под влиянием эмоций и всегда стремятся контролировать ситуацию. Они долго присматриваются к человеку, проверяют его на надежность и только со временем готовы полностью довериться. В то же время, когда Козерог почувствует себя в безопасности, он может стать очень заботливым и преданным партнером.

Второе место досталось Водолею. Несмотря на общительность, он часто избегает слишком глубокой эмоциональной близости. Астрологи отмечают, что представители этого знака склонны анализировать чувства вместо того, чтобы проживать их, а больше всего боятся потерять собственную свободу и независимость.

Тройку лидеров замыкает Скорпион. Его эмоциональная закрытость объясняется недоверием к людям. Скорпионы редко открываются сразу, ведь стремятся убедиться в искренности собеседника. Если же их доверие предать, восстановить прежние отношения, как правило, уже невозможно.

Четвертое место заняли Близнецы. Их часто воспринимают как открытых и коммуникабельных людей, однако, по словам астрологов, за многочисленными разговорами и шутками они нередко скрывают собственные переживания. Вместо откровенных разговоров о чувствах представители этого знака могут сменить тему или перевести разговор на более легкие темы.

На пятом месте оказались Рыбы. Хотя они кажутся очень чуткими и сопереживающими, в сложных ситуациях нередко эмоционально отстраняются. Вместо того чтобы решать проблемы, Рыбы могут погружаться в собственные мечты и фантазии, временно отстраняясь от реальности.

Замыкает рейтинг Дева. Астрологи считают, что представители этого знака предъявляют высокие требования как к себе, так и к другим. Они склонны все анализировать, не любят поспешных решений и редко открываются, пока не убедятся, что человеку действительно можно доверять. Из-за этого Девы могут казаться холодными, хотя на самом деле просто осторожно относятся к собственным чувствам.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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