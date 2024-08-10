Илья Репин: художник из украинского казацкого рода, которого присвоила Россия

В течение почти ста лет Россия упорно называла родившегося в Украине Илью Ефимовича Репина – автора знаменитых картин "Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Царевна Софья", "Иван Грозный убивает своего сына Ивана", "Запорожские казаки пишут письмо турецкому султану" – "русским художником", однако в наши дни историческая справедливость в его отношении была восстановлена.

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В 2021 году финский художественный музей "Атениум" признал Репина украинским художником, соответствующим образом подписав его картины во время выставки "Вопросы времени". Вслед за ним так же поступил и нью-йоркский "Метрополитен", который наряду с Репиным признал украинцами Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи.

Казацкий род Рипа

Великий художник – уроженец Слобожанщины, он появился на свет 5 августа 1884 года в городе Чугуев Харьковской области. Репин – потомок неслуживых слобожанских казаков, в частности, к этому сословию принадлежал его дед Василий Ефимович Репин. Если "копать" глубже, то казацкий род художника носил фамилию Рипа, которая с течением времени трансформировалась в Репин. Мать будущего художника происходила из рода военных поселенцев. Чтобы оправдать присвоение художника российской культурой, в качестве доказательства приводились документы, якобы доказывающие, что родители Ильи Ефимовича были русскими и появились на свет в Подмосковье. Они оказались фейком – украинская журналистка Анна Лодыгина, обратившись в музей художника в Чугуеве, получила копии выписок из метрических книг семьи Репина: согласно этим документам, корни Ильи Ефимовича не русские, а украинские.

От первых опытов в рисовании к Академии художеств

Илья рисовал и лепил с раннего детства, а первые краски получил в возрасте семи лет. Его так поразил эффект, который с их помощью можно было получил на бумаге, что оторвать его от творчества было невозможно – он рисовал в течение нескольких дней. В результате Илья заболел: у него пошла носом кровь, мальчик ослабел и слег в постель – какое-то время врачи даже не давали родителям гарантий того, что он выживет. Когда Илья выздоровел и окреп, его отдали на учебу в школу топографов, но спустя два года ее закрыли, и мальчик стал учеником известного чугуевского иконописца Бунакова. Свои первые деньги Репин заработал, создавая иконы и писанки – он сдавал их в местный магазин, в котором творения юного художника охотно покупали его земляки всех сословий. Так Илье удалось заработать деньги на поездку в Санкт-Петербург – он мечтал поступить в Академию художеств.

Учеба в Академии художеств

Правда, поначалу Репин учился в Рисовальной школе поощрения художников, где познакомился с будущим передвижником Иваном Крамским. А вот в Академию он с первой попытки не попал: от принимающих экзамены профессоров привыкший к похвалам Репин услышал резкую критику: сказали, что с такими рисунками студентом ему не бывать. Возможно, именно это событие отразилось на самооценке Репина: художник всю жизнь страдал от неуверенности в себе и сомневался в том, что у него есть талант живописца. Но вскоре Репину повезло – нашелся меценат, член Общества художников, Федор Прянишников, который готов был оплатить его учебу в Академии в качестве вольного слушателя. Спустя несколько месяцев, сдав экзамены, он был зачислен в Академию в качестве студента. Итогами его обучения в ней стали несколько медалей – серебряная, малая и большая золотая, причем последняя давала право на шестилетнюю стажировку за границей, которую оплачивало учебное заведение. Поездку пришлось отложить до того времени, пока Репин закончит картину "Бурлаки на Волге", которая сделала его знаменитым.

"Роковой живописец"

О жизни и творчестве художника в Европе известно не так много, как хотелось бы его биографам. По словам Корнея Чуковского, который хорошо знал Репина (он правил его автобиографию, а позже и сам написал о нем книгу), тот, куда бы ни поехал, "повсюду находил бурлаков", хотя среди его работ того времени есть картины "Садко" и "Негритянка", много зарисовок европейских улиц и кафе. Его также интересовал крестьянский быт, исторические сюжеты, политкаторжане, но, прежде всего, Репин был великим портретистом. Критики отмечали тонкий психологизм его портретов – неудивительно, ведь художник никогда не брался за работу без подготовки, а она состояла в том, чтобы как можно лучше узнать о человеке, которого он собирался писать, а если возможно, то и влюбиться в него как в личность. Правда, у портретов Репина плохая репутация, из-за чего за ним закрепилась слава "рокового живописца". Всеволод Гаршин, которого он писал несколько раз (самая известная и опасная в этом смысле картина – "Иван Грозный убивает своего сына Ивана", с Гаршина был "списан" царевич), сошел с ума и бросился в лестничный пролет. Также, став "моделью" для картин Репина, скоропостижно скончались композитор Модест Мусоргский, литератор Алексей Писемский, хирург Николай Пирогов, поэт Федор Тютчев и итальянский актер Мерси д'Аржанто.

Украина в картинах Репина

Особое место в творчестве Репина занимает Украина – самые известные свои полотна он посвятил родине. Через 5 лет после того, как Александр II принял печально известные Валуевский циркуляр и Эмский указ, запрещающие использование украинского языка во многих сферах жизни – религии, книгопечатании, музыке, театре, – Репин в знак протеста написал картину "Вечорниці", надпись на которой была сделана на украинском языке. Именно под таким названием ее выставили в Третьяковской галерее, и также – на украинском – его написали во всех петербургских газетах.

Украине посвящены картины "Черноморская вольница", "Украинка у плетня", "Гайдамаки", "Запорожец", "Украинская хата". Самой известной работой Репина на украинскую тематику, конечно же, является его полотно "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Перед ее написанием художник провел серьезную и скрупулезную работу: он изучал быт запорожских казаков, их традиции, оружие, советуясь на эту тему с украинским историком и этнографом, автором монографии "История запорожских казаков" и своим другом Дмитрием Ивановичем Яворницким. "Запорожцев…" считают пророческим полотном, поскольку на нем казаки держат два флага – сине-желтый и красно-черный, которые сейчас стали официальными в нашей стране. "Запорожцев…" приобрел император Александр III за фантастическую по тем временам сумму в 35 тысяч рублей.

Два несчастливых брака

По свидетельству современников, Репин обожал женщин, но женат был дважды. Первой женой художника стала сестра его однокурсника по Рисовальной школе Александра Шевцова, Вера, которую Илья Ефимович заприметил, когда ей было всего 9 лет от роду, и с тех пор ждал, пока она достигнет возраста, когда ей можно будет сделать предложение. Они поженились незадолго до того, как Репин окончил Академию, и в Европу отправились вместе. Несмотря на то, что Илья Ефимович и Вера прожили в браке 15 лет и у них родилось четверо детей, первая жена, по словам друзей Репина, была женщиной плохо образованной и не дотягивала до его культурного уровня. Впрочем, нельзя списывать со счетов и многочисленные романы живописца, которые в конце концов изрядно надоели его жене, мечтавшей о тихом семейном счастье, верном муже и благопристойном отце для своих детей.

Вторая жена Репина, Наталья Борисовна Нордман-Северова, была полной противоположностью тихой и спокойной Вере. Их познакомила княгиня Мария Тенешева, портрет которой писал Репин, – она была подругой Норман-Северовой. С первого взгляда Наталья категорически не понравилась Илье Ефимовичу – он счел ее чересчур крикливой, шумной и навязчивой. Тем не менее, когда через несколько месяцев они снова встретились, между ними пробежала искра страсти. Общественная активистка, суфражистка, писательница и вегетарианка (она отучила художника есть мясо), Наталья занималась чем угодно, но только не мужем и домом. К тому же, она была некрасива – друзья художника удивлялись тому, что женщина, у которой "ни кожи, ни рожи", как будто бы "пришила" Репина к своей юбке. Нордман-Северова родила художнику дочь, которую назвали в честь матери – Наташей, но девочка прожила всего две недели. Репин оформил на Наталью участок земли на станции Куоккала, где было построено знаменитое имение "Пенаты". Когда работа над ним была закончена, Наталья заболела и уехала на лечение в Швейцарию. Она поступила в больницу для бедных, отказавшись от какой-либо денежной помощи от Репина и его друзей. В завещании она оставила "Пенаты" мужу.

Завещал похоронить себя в родном Чугуеве

После революции Куоккала – а вместе с ней и "Пенаты" – оказались на территории Финляндии. Советская власть как минимум три раза пыталась вернуть художника в СССР – к нему посылали делегации, в составе которых входили известные художники и писатели – Исаак Бродский и Корней Чуковский, присылали письма за подписью первых лиц государства – например, Климента Ворошилова, но он неизменно отказывался. Над последней своей картиной "Гопак" – опять-таки на украинскую тематику – Репин работал, уже будучи наполовину парализованным, о чем писал в письме Яворницкому. Художник рассказывал, что очень плохо себя чувствовал, но опираясь на стены и шкафы, все-таки, по его словам, "подползал к мольберту, а потом отползал от него".

Великий художник умер 29 сентября 1930 года в своем имении "Пенаты", ему было 86 лет. Он завещал похоронить себя в родном Чугуеве, но договориться об этом с советским правительством не удалось. И все-таки – хоть и частично – его последнюю волю выполнили: Илья Ефимович покоится на территории "Пенатов" на холме, который сам живописец называл "Чугуевой горкой". В могилу Репина – опять-таки согласно его завещанию – опустили без гроба: так хоронят монахов, считая, что подобным образом душа быстрее достигает небес.