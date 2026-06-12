ИИ, инфлюенсеры и доверие: итоги ежегодной конференции IAB Connect 2026

27 мая в Киеве в третий раз прошла ежегодная конференция по цифровому маркетингу " – " IAB Connect 2026 в рамках фестиваля IAB Mixx Awards. Более 20 докладов, три панельные дискуссии и два параллельных потока. Мероприятие собрало около 500 гостей офлайн, еще 700 участников присоединились онлайн.

Инсайты, определяющие дальнейшее развитие индустрии

Видео дня

Digital в 2026 году: адаптивность как новая норма

Рынок становится более рациональным, а поведение потребителей – более осознанным. Более половины пользователей уже интегрировали ИИ в свою повседневную жизнь, а бренды вынуждены балансировать между технологиями и человечностью.

Роль человека в эпоху автоматизации

Один из ключевых выводов конференции " – " — не противопоставление, а синергия. Алгоритмы масштабируют, но смысл, стратегия и креатив остаются за людьми.

Инфлюенсеры как медиа и партнеры

8 из 10 украинцев следят за инфлюенсерами. Но сегодня решающими становятся не охват, а доверие, репутация и соответствие бренду. Краткосрочные интеграции больше не работают – работают отношения.

Контент, который не выглядит как реклама – продает

Short-form видео, UGC и нативность – уже не тренд, а базовое требование. Если реклама выглядит как реклама – ее просто пропускают.

Данные и качество аудитории важнее объема

Big Data, programmatic и retail media меняют подход к эффективности. Ключевое – не "больше", а "точнее".

Digital побеждает в условиях нестабильности

Гибкость, доступность и адаптивность делают digital-каналы ключевыми даже в сложных условиях.

Ответственная коммуникация как новая норма

Чувствительность, этичность и понимание контекста стали не просто важными, а критическими для брендов.

Конференция IAB Connect 2026 подтвердила: рынок движется в сторону большей системности, ответственности и работы с данными. В то же время ключевым фактором эффективности остается баланс между технологиями и человеческим пониманием контекста и аудитории.