Игорь Пастернак: как инженер из Львова стал миллионером в США

История героя книги "100 американских бизнесменов с украинским корнями"

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Игорь Пастернак вырос во Львове. Он с детства мечтал связать свою жизнь с авиацией – самой романтичной, как ему казалось да и кажется до сих пор, – сферой человеческой деятельности. Его первым творением стал воздушный шарик, который они с другом создали на Львовской метеостанции, где им выдали оболочку и водород. Привязав к нему флаг, они хотели произвести фурор на первомайской демонстрации, но помешали ветки деревьев – их "изобретение" лопнуло по дороге к трибунам. Сегодня он считает, что успех приходит только к тому, кто, просыпаясь утром, ищет, какую бы проблемы ему решить. Как только человек останавливается в своем движении, успех ускользает от него, но Пастернак останавливаться не собирается.

Детская мечта

Дирижаблями Игорь увлекся (или как он говорит, "заразился") в четырнадцать лет – в том возрасте, когда человек еще не знает сомнений, а окружающий мир кажется ему простым и понятным. Он увидел картинки в журнале, которые поразили его юношеское воображение – с тех пор он знал, какому делу хочет посвятить свою жизнь.

Впрочем у Игоря была и другая цель: он хотел реабилитировать дирижабли в глазах человечества. Люди стали настороженно относиться к ним после трагедии с гигантским "Гинденбургом", который загорелся и взорвался перед новостными камерами, унеся жизни 35 человек. Пастернак загорелся идеей стереть с дирижабля клеймо ненадежного и опасного вида транспорта, и сегодня можно сказать, что в значительной степени ему это удалось.

Игорь, как и его отец, получил диплом инженера-строителя и работал в научно-исследовательском институте, который спроектировал дирижабль для лесозаготовительной отрасли, который, к его большому сожалению, так и не был построен. Во время перестройки, разрешившей частное предпринимательство, Пастернак открыл кооператив по производству аэростатов. Несмотря на то, что за рекламу, которую компания Пастернака делала для завода львовского "Электрона", им платили телевизорами, которые в свою очередь меняли на детали для аэростатов, он считает, что перестройка была классным временем. Но после того как начались "лихие 90-е", когда наука стала никому не нужна, и ученый, осознавший всю бесцельность и бесполезность своих изысканий, в 1993 года эмигрировал в Соединенные Штаты – к родителям, которые уехали туда двумя годами ранее.

Американская мечта

"Основать собственную компанию в США было совсем непросто. "Пока вы не знаете, с какими трудностями вам предстоит столкнуться, – говорит он сегодня, – вы не воспринимаете их как проблемы". Когда к столу инженера Федерального авиационного управления Морин Морленд подошел жующий сигару, взлохмаченный молодой человек в дешевом костюме в тонкую полоску, которого сопровождала девушка-переводчица, она подумала, что он ошибся дверью – чисто внешне он не производил серьезного впечатления. Она не верила, что он сможет пройти процедуру сертификации своего проекта, но производителей дирижаблей в Америке было не так много, а, значит, начинающий бизнесмен выбрал пустующую, но ожидающую заполнения нишу, она решила дать ему шанс и не ошиблась.

Первым препятствием на пути к поставленной цели стал языковой барьер: Игорь не говорил по-английски, а те несколько фраз, которые он мог произнести, как и его представление о стране, в которую он ехал, были почерпнуты из американских кинофильмов (преимущественно, с участием Арнольда Шварценеггера), которые он смотрел еще дома.

Вторым вызовом стали деньги. Нет, конечно, он привез из собой энную сумму денег, но они довольно быстро закончились. И тогда Пастернак и его партнеры пошли в банк за кредитом. "Мы были достаточно сумасшедшими, чтобы попросить о нем", – говорит он сегодня, – а люди думали, что мы знаем, что делаем, поэтому и одолжили нам деньги".

Свою Worldwide Aeros Corp. Пастернак организовал в помещении бывшей порностудии, а в ее штате работало шесть человек, половина из которых была его родственниками. Ему удалось привлечь несколько инвесторов и клиентов, с заказов которых и начался его бизнес. Сегодня в калифорнийском Монтебелло в принадлежащей Пастернаку компании работает больше ста человек, а сама она приносит миллионный доход.

Через тернии – в небо

Изначально компания Пастернака производила дирижабли для использования вещательными компаниями и рекламистами, ей удалось добиться успеха в этой сфере. Маленькие дирижабли, которые он тогда строил, стоили 3 миллиона долларов и использовались в качестве летающих рекламных щитов. Кардинальные коррективы в деятельность внесли события 11 сентября 2001 года. Worldwide Aeros Corp. изменила направление своей деятельности буквально за одну ночь – уже на следующий день они начали работать на моделями дирижаблей, предназначенных для видеонаблюдения – за аэропортами, пограничными территориями и нефтепроводами. Правительство Соединенных Штатов признало огромные возможности технологий, которые производит компания, и сегодня она доминирует на рынке дирижаблей для наблюдения не только в США, но и во всем мире.

К тому же, дирижабль Sky Dragon, последняя версия которого может преодолевать до 500 километров и вести круглосуточный непрерывный мониторинг, визуализацию и наблюдение на площади до 70 тысяч квадратных километров, остается самым продаваемым транспортным средством, разработанным Aeros. Но для Пастернака такой результат не является пределом мечтаний: он решил совершить революцию в доставке грузов по воздуху. "Это будет небольшой переворот в логистике, – говорил он, – мы хотим создать новый тип воздушного транспортного средства". Можно сказать, что над этим проектом Пастернак работал круглосуточно: он мог вскочить с постели среди ночи, чтобы записать формулы, необходимые для нового изобретения. Так появился обладающий выдающимися характеристиками дирижабль Aeroscraft, который способен перевозить грузы весом до 250 тонн и приземляться на неподготовленной поверхности.

Украинская мечта

После переезда в США за двадцать лет Игорь приезжал домой во Львов только один раз – на выходные. Но во время событий Евромайдана вернулся в Украину – в Киев, в самую гущу событий. На Майдане Независимости, в протестном лагере он понял, что является украинцем – до этого считал себя американцем. С тех пор он стал приезжать в Украину практически каждый месяц. Он подписал контракт с пограничной службой Украины на поставку систем наблюдения за Азовским морем. К тому же, американский бизнесмен украинского происхождения готовит к запуску завод по производству модифицированной версии винтовки М4 для украинской армии.

Сегодня Пастернак считает, что Украина должна брать пример с Соединенных Штатов – точнее, с американской мечты. "Наша страна, – говорит он, – может следовать европейской модели развития, где нет инноваций, а развитие идет медленно, в соответствии со стандартами. А может взять за основу американскую модель, где в основе развития лежит американская мечта. Нужно просто взять американскую мечту и назвать ее украинской. Если вы верите в себя и свое видение ситуации, вы можете изменить мир".