Идеальные сочетания: какие растения стоит посадить возле лаванды

Популярность лаванды, как растения для выращивания в собственных садах, растет год от года. Но знали ли вы, что усилить ее красоту можно, высадив рядом правильных соседей?

Кроме яркого цветения и невероятного аромата, лаванда имеет также эффектные серебристые листья. Подчеркнуть ее красоту помогут цветы, подобранные по цвету и размеру. Издание Interia Kobieta назвало пять лучших вариантов.

Космея

Для создания действительно яркого уголка стоит вспомнить о космее. Цветок, который многие помнят еще из бабушкиных садов, снова становится популярным. Это однолетнее растение с хрупкими стеблями и цветами, напоминающими ромашки. Космея неприхотлива к почве и уходу, поэтому станет идеальным легким фоном для выразительной лаванды, делая всю композицию более жизнерадостной и полной шарма.

Шалфей

Благодаря разнообразию сортов и цветов можно подобрать именно тот оттенок шалфея, который вам по душе. Он цветет в течение всего лета, любит солнечные места и хорошо дренированную почву. Поскольку шалфей устойчив к засухе и не требует частого полива, вместе с лавандой они образуют максимально гармоничный и неприхотливый дуэт.

Розмарин

Это выбор тех, кто любит выразительные ароматы. Узкие зеленые листья и голубые или белые цветы розмарина прекрасно дополняют лавандовую палитру. А свежие запахи обоих растений прекрасно гармонируют друг с другом. Кроме эстетики, этот дуэт имеет большую кулинарную ценность, ведь оба растения являются классическими пряностями средиземноморской кухни.

Кошачья мята

Запах этого растения обожают коты, а его нежно-фиолетовые цветы вместе с лавандой создают пейзаж, достойный картины художника. Кошачья мята, как и лаванда, любит солнце и не боится засухи. Такое сочетание не только имеет эстетичный вид, но и работает как природная ароматерапия, привлекая в сад полезных насекомых-опылителей.

Эхинацея

Этот цветок придаст вашему саду действительно ярких акцентов. Розовые, фиолетовые или белые лепестки эхинацеи будут красиво сочетаться с цветами лаванды. Это растение также любит солнце, не требует постоянного полива и является настоящим десертом для бабочек. Такая композиция гарантированно оживит любой уголок вашего участка.

