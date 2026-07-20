Идеальные духи по дате рождения: этот аромат подойдет именно вам

Выбор духов обычно зависит от личных предпочтений, однако нумерологи и астрологи убеждены, что идеальный аромат напрямую связан с датой рождения человека.

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Специалисты считают, что определенные сочетания гармонируют с внутренней сущностью личности, пишет OBOZ.UA.

Родившиеся 1, 10, 19 или 28 числа

Люди, родившиеся в эти дни, находятся под влиянием Солнца. Им советуют выбирать яркие ароматы, которые создают смелое первое впечатление. Эксперты рекомендуют обратить внимание на ноты цитруса и нероли. Такие компоненты представлены, в частности, в парфюмах Lime Basil & Mandarin от Jo Malone и Chance Eau Fraîche от Chanel.

Родившиеся 2, 11, 20 или 29 числа

Представителям этих дат, находящимся под влиянием Луны, присущи чувствительность и интуитивная мудрость. Лучшим выбором для них считаются нежные, завораживающие ароматы, в частности с нотами розы и белого мускуса. Их можно найти во флаконах Lancôme La Vie Est Belle или Gucci Bloom.

Родившиеся 3, 12, 21 или 30 числа

Личности, появившиеся на свет в эти дни, обычно обладают игривым характером, стремятся к приключениям и развитию. Идеальным вариантом для них станут духи Marc Jacobs Daisy. В то же время аромат Versace Bright Crystal добавит тепла и будет стимулировать к новым достижениям.

Родившиеся 4, 13, 22 или 31 числа

Эти даты характерны для практичных людей, обладающих вневременной элегантностью. Находясь под влиянием Урана — планеты инноваций, они стремятся создавать долговечные ценности.

Землистые ароматы сандалового дерева и ветивера отражают вашу элегантность. Стоит попробовать Le Labo Santal 33, или же вам может понравиться Tom Ford Sandalwood, который подчеркнет вашу уверенную харизму в любой обстановке.

Родившиеся 5, 14 или 23 числа

Люди, родившиеся в эти дни, склонны к спонтанности и поиску острых ощущений. Ими управляет Меркурий — планета общения и живого любознания. Их динамичный характер лучше всего подчеркивают пряные ароматы с нотами янтаря и кардамона. Специалисты советуют обратить внимание на Yves Saint Laurent Black Opium или Viktor & Rolf Spicebomb.

Родившиеся 6, 15 или 24 числа

Эти личности находятся под влиянием Венеры – планеты любви. Их даты рождения ассоциируются с изысканным очарованием. Магнетическую ауру таких людей лучше всего дополняют ноты теплой ванили и жасмина.

"Ланком Трезор" или "Шанель Коко Мадемуазель" идеально подойдут к вашему очарованию, подчеркивая красоту во всём, что вы делаете.

Родившиеся 7, 16 или 25 числа

Люди, родившиеся в эти дни, излучают таинственность и уверенность. Они находятся под влиянием Нептуна — планеты высшего сознания — и обладают аналитическим складом ума. Эту натуру гармонично дополняют насыщенные ароматы уду и тёмных цветов. Автор материала отмечает, что аромат "Блэк Орхид" от "Том Форд" найдет отклик в их интроспективном уме, а "Реплика Джаз Клаб" от "Мейсон Маржела" подчеркнет сдержанную элегантность.

Родившиеся 8, 17 или 26 числа

Эти люди находятся под влиянием Сатурна — планеты мудрости и стойкости. Они способны привлекать к себе внимание, как только входят в комнату. Насыщенный янтарь дополняет их зрелую и уравновешенную энергию, тогда как аромат пачули подчеркивает амбициозность. Ресурс советует представителям этой группы обратить внимание на духи "Джорджо Армани Си" или "Тьерри Мюглер Энджел".

Родившиеся 9, 18 или 27 числа

Родившиеся в эти дни личности всегда готовы встать на защиту тех, о ком заботятся. Они находятся под влиянием Марса — планеты, связанной с воинской честью и справедливостью. Им лучше всего подойдут ароматы "Л’О д’Иссей" от "Иссей Мияке" или "Реплика Флауэр Маркет" от "Мейсон Маржела".

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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