Идеально к шашлыку: маринованные овощи с чесноком и зеленью за час
Если вы хотите приготовить очень вкусную и при этом легкую овощную закуску к шашлыку или рыбе, идеальными овощами для этого будут помидоры, огурцы, чеснок и зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной закуски из свежих овощей и зелени.
Ингредиенты:
- Огурцы – 8 шт
- Помидоры – 350 г
- Укроп
- Чеснок – 2 зуб.
- Тыквенное масло из магазина
- Лимонный сок
- Соевый соус – 2 ст.л
- Дижонская горчица – 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Огурцы нарезаем на 4 части, перекладываем в судочек, добавляем нарезанный укроп, далее берем помидоры, разрезаем их пополам, также перекладываем в судок.
2. Нарезаем синий лук, добавляем укроп к томатам. Выжимаем чеснок и в томаты, и в огурцы.
3. В заправку: добавляем лимонный сок, соевый соус и дижонскую горчицу и поливаем овощи, закрываем судочки и начинаем трясти и откладываем в холодильник на 1 час и после можно есть!
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