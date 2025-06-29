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Идеально к шашлыку: маринованные овощи с чесноком и зеленью за час

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
435
Идеально к шашлыку: маринованные овощи с чесноком и зеленью за час

Если вы хотите приготовить очень вкусную и при этом легкую овощную закуску к шашлыку или рыбе, идеальными овощами для этого будут помидоры, огурцы, чеснок и зелень.

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Овощная закуска

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной закуски из свежих овощей и зелени.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Огурцы – 8 шт
  • Помидоры – 350 г
  • Укроп
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Тыквенное масло из магазина
  • Лимонный сок
  • Соевый соус – 2 ст.л
  • Дижонская горчица – 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Огурцы нарезаем на 4 части, перекладываем в судочек, добавляем нарезанный укроп, далее берем помидоры, разрезаем их пополам, также перекладываем в судок.

Огурцы с зеленью

2. Нарезаем синий лук, добавляем укроп к томатам. Выжимаем чеснок и в томаты, и в огурцы.

Овощи для закуски

3. В заправку: добавляем лимонный сок, соевый соус и дижонскую горчицу и поливаем овощи, закрываем судочки и начинаем трясти и откладываем в холодильник на 1 час и после можно есть!

Готовая закуска

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