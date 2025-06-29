Идеально к шашлыку: маринованные овощи с чесноком и зеленью за час

Если вы хотите приготовить очень вкусную и при этом легкую овощную закуску к шашлыку или рыбе, идеальными овощами для этого будут помидоры, огурцы, чеснок и зелень.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной закуски из свежих овощей и зелени.

Ингредиенты:

Огурцы – 8 шт

Помидоры – 350 г

Укроп

Чеснок – 2 зуб.

Тыквенное масло из магазина

Лимонный сок

Соевый соус – 2 ст.л

Дижонская горчица – 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Огурцы нарезаем на 4 части, перекладываем в судочек, добавляем нарезанный укроп, далее берем помидоры, разрезаем их пополам, также перекладываем в судок.

2. Нарезаем синий лук, добавляем укроп к томатам. Выжимаем чеснок и в томаты, и в огурцы.

3. В заправку: добавляем лимонный сок, соевый соус и дижонскую горчицу и поливаем овощи, закрываем судочки и начинаем трясти и откладываем в холодильник на 1 час и после можно есть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: