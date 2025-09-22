УкраїнськаУКР
Худшие полуфабрикаты, от которых нужно отказаться навсегда: топ 3

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
3,5 т.
Современный ритм жизни очень заставляет многих использовать быструю в приготовлении еду, а также снеки, полуфабрикаты, так как это очень быстро – нужно только лишь разогреть такую еду. Но, нужно знать, что полуфабрикаты содержат избыток трансжиров, консервантов, усилителей вкуса и искусственных красителей, а этом все может вызвать ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. 

Редакция FoodOboz делится полезной информацией от специалистов, которые выделили 3 самых вредных полуфабриката, от которых нужно отказаться. 

Готовые котлеты, наггетсы, пельмени, пицца, вареники, блины 

Все эти полуфабрикаты содержат мало или практически 1% качественного мяса, но при этом в них много субпродуктов, кожи, хрящей и и большое количество панировки. Также в них много специй,  а именно – соли, еще много усилителями вкуса – мононатриевая соль глютамата (МНСГ, глутамат натрия), цикламат, сахарин, аспартам и другие, они  способствует задержке жидкости и повышению давления! 

Лапша быстрого приготовления и супы 

Эти продукты – сплошная химия, в них много синтетических ароматизаторов и большое количество соли, это делает их опасными для здоровья. Очень важно отметить, что ели такие продукты есть на постоянной основе, они могут вызвать проблемы с обменом веществ и желудочно-кишечным трактом.

Колбасы и сосиски

Их лучше всего готовить в домашних условиях, из качественного мяса. Так как в магазинных часто используют дешевые вариантах мяса, или вообще его заменяют соей. Также в таких изделиях очень много ароматизаторов, нитритов и фосфатов. Все они могут приводить к проблемам с почками и не только.

