Художник-гений из Мариуполя Архип Куинджи, музей которого пережил две мировые войны, но был разрушен россиянами в 2022 году

Одно время великий художник-пейзажист Архип Иванович Куинджи входил в Товарищество передвижников, из-за чего его долго причисляли к российским художникам. На самом деле он не только появился на свет на украинской земле, но и посвятил ей большую часть своего творчества – постоянно проживая в Санкт-Петербурге, писал пейзажи с видами Украины.

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Недавно американский музей Метрополитен восстановил историческую справедливость, назвав Куинджи украинским художником. В родном для художника Мариуполе всегда бережно хранили память о нем: Художественный музей, Художественная школа и Городской центр современного искусства носили его имя, а на одной из центральных площадей города был установлен бюст, изображающий художника в молодые годы. В 2012 году в музей привозили оригинал его знаменитой картины "Лунная ночь на Днепре" – в его залах полотно было представлено целых два месяца. Во время военных действий в 2022 году Художественный музей имени Куинджи был уничтожен – он сгорел 21 марта в результате попадания авиабомбы.

"Золотых дел мастер"

Архип Куинджи – его фамилия в переводе с греческого означает "злотых дел мастер" – родился в поселке Большой Ясенок (сейчас он входит в состав Мариуполя) Екатеринославской губернии, ныне – Донецкой области. В Приазовье его предки – греки – были депортированы из Крыма, а первые два десятилетия своей жизни он провел в Мариуполе. День его рождения известен более или менее точно – 27 января, а вот в отношении года такой ясности нет – исследователи творчества художника называют 1841, 1842 и 1843 годы. Когда мальчику испилилось всего 6 лет от роду, он стал сиротой и воспитывался у родственников – у тетки, а потом брата. С 11 лет, чтобы заработать на жизнь, ему пришлось работать: будущий художник пас гусей, а когда подрос, отвечал за сохранность стройматериалов на церковной стройке и помогал фотографу в ателье.

"Ленив и не способен к наукам"

Полноценное образование Архипу получить не удалось – он окончил всего несколько классов мариупольского приходского училища, откуда его отчислили с самой нелестной характеристикой, назвав "ленивым и неспособным к наукам". Весь мир для Куинджи был сосредоточен на его увлечении – рисовании, а все остальное, в том числе и школьные предметы, не вызывали у него никакого интереса. Все, что только можно, от обрывков бумаги и тетрадных обложек до бетонных стен и каменных заборов, Архип украшал своими рисунками. Однажды гость его хозяина, итальянского хлеботорговца, у которого он работал батраком, заметив, что у юноши несомненно есть талант, посоветовал ему поехать в Феодосию и попроситься в ученики к Ивану Айвазовскому.

Отказ Айвазовского и долгий путь в Академию художеств

Вдохновленный оценкой своих способностей и дельным советом, Куинджи с обозом чумаков отправился в Крым, где его ожидало серьезное разочарование. На Айвазовского манера его письма впечатления не произвела, более того, он не стал скрывать, что считает потенциального ученика не способным к живописи. Айвазовский заявил, что может доверить Куинджи разве что покрасить забор. Унижение было настолько сильным, что Архип решился на отчаянный шаг – отправился прямо в Петербургскую Академию художеств. Увы, и тут его талант поначалу не оценили: он дважды провалил вступительные экзамены. И только после того, как ему удалось представить на академической выставке свою не сохранившуюся до нашего времени картину "Татарская сакля при лунном освещении на Южном берегу Крыма", ему разрешили посещать занятия в Академии в качестве… вольного слушателя. Выставить картину ему посоветовали, а потом и помогли его новые знакомые – Иван Шишкин, Илья Репин, Виктор Васнецов и Иван Крамской.

Товарищество передвижников, личное счастье и любовь к Украине

Благодаря этим художникам Куинджи увлекся идеями передвижников и в 1873 году вошел в их Товарищество, выставляя свои работы на их выставках. В это же время произошло и приятное событие в личной жизни. В 1875 году он женился на своей первой любви – дочери богатого купца-грека из Мариуполя Вере Кечеджи-Шаповаловой. В 1880 году Архип Иванович покинул Товарищество передвижников и начал писать и выставлять свои работы самостоятельно – именно к этому времени относится самая известная картина Куинджи "Лунная ночь на Днепре". Это была одна из его многочисленных работ, посвящённых родине, среди его украинских пейзажей – "Днепр утром", "Украинская ночь", "Чумацкий тракт в Мариуполе", "Радуга", "Вечер на Украине" – над этой картиной он работал 23 (!) года.

Секрет Куинджи, битум и дружба с Менделеевым

Картины Куинджи завораживают и сегодня, а во времена их создания они производили на публику ошеломляющее впечатление, а художник еще и подыгрывал зрителям, устраивая из их показа настоящие представления. Так, демонстрируя на выставке одной картины свою "Лунную ночь на Днепре", он закрыл светонепроницаемыми шторами окна выставочного зала и подсветил картину светом от бывшей редкостью по тем временам эклектической лампы. В результате лунная дорожка на картине была настолько яркой и реалистичной, что некоторые зрители пытались заглянуть за полотно, чтобы найти исходящий оттуда источник света. Находились среди них и те, кто верил, что такой эффект дает флуоресцентная краска, но и они ошибались.

Секрет мастера пытались разгадать многие, но он был прост: Куинджи писал красками, которые изготавливал сам, – он брал стандартную палитру и смешивал оттенки в только ему известных пропорциях. Иногда он добавлял в них и совершенно неожиданные ингредиенты – так, черноту неба в "Лунной ночи на Днепре" усилил битум. Правда, со временем это негативно отразилось на полотне – изображение стало темнеть. Придавать краскам впечатляющую реалистичность помогал Куинджи и великий химик, создатель периодической системы элементов Дмитрий Иванович Менделеев, с которым художник дружил.

"Молчаливый период"

В 1882 году Куинджи на пике славы неожиданно для всех исчез из публичного пространства на целых 20 лет. Причиной стала направленная против него кампания в прессе: в статьях, которые были анонимными, Куинджи обвиняли в "однообразии" его творчества. Художник закрылся в своей мастерской и никого туда не пускал, даже своих учеников и друзей-художников. Поползли слухи о том, что он исчерпал себя как живописец и ему нечего больше сказать миру. Этот период его жизни исследователи творчества Куинджи называли "молчаливым". Но нельзя сказать, что в то время Архип Иванович бездействовал – у него обнаружилась коммерческая жилка. Он занимался бизнесом – владел доходными домами, покупал и перепродавал земельные участки в Крыму, делал авторские копии своих работ и продавал их за вполне приличные деньги. В результате ему удалось сколотить капитал в 3,5 миллиона рублей. При этом, по воспоминаниям современников, Архип Иванович не знал, что делать с таким состоянием – он то ли не умел жить в роскоши, то ли не нуждался в ней. Куинджи много помогал начинающим художникам, пожертвовал 100 тысяч рублей Академии художеств, в которой учился, а затем и сам преподавал. Правда, педагогическая карьера Архипа Ивановича продлилась недолго. В период между двумя революциями в студенческой среде царили бунтарские настроения, и курс, с которым работал Куинджи, принял участие в забастовке. Художника, вступившегося за своих воспитанников, попросили написать заявление об увольнении.

Последние годы в Крыму и смерть в Санкт-Петербурге

В последние годы жизни Архип Иванович часто болел, поэтому много времени проводил в Крыму, где чувствовал себя лучше. К тому же он снова начал активно писать, отображая в своих произведениях красоты полуострова, который художник полюбил еще во время своего приезда в Феодосию к Айвазовскому. По иронии судьбы именно в Крыму он подхватил тяжелое воспаление легких, и жена, понадеявшись на столичных врачей, срочно увезла его в Санкт-Петербург. Увы, медицинские светила ничем не смогли ему помочь – великого художника не стало 11 июля 1910 года. По распоряжению Архипа Ивановича его жена получила ежегодную пенсию в 2600 рублей, не забыл он и своих родственников – каждый из них был упомянут в его завещании. Значительная часть наследства Куинджи – оставшийся капитал и имение в Крыму – отошла Обществу художников Петербурга, которое он основал в 1909 году. После смерти художника оно носило его имя. Изначально Архипа Куинджи похоронили на санкт-петербургском Смоленском кладбище, а в 1952 году его прах был перезахоронен в Пантеоне выдающихся деятелей культуры и искусства Александро-Невской лавры.