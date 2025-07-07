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Хрустящие и очень вкусные кабачки фри с пармезаном и специями: рецепт полезной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
390
Хрустящие и очень вкусные кабачки фри с пармезаном и специями: рецепт полезной закуски

Кабачки – лучший летний овощ, который может быть основой для салатов, закусок, а также пасты, и консервации на зиму. Еще их можно очень вкусно фаршировать, тушить с овощами и мясом.

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Как вкусно запечь кабачки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачков фри, со специями и тертым пармезаном.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • кабачок – 1-2 шт.
  • соль, перец
  • копченая паприка
  • немного пармезана
  • несколько капель масла

Способ приготовления: 

1. Порежьте кабачки брусками, добавьте масло, специи, перемешайте.

Кабачки со специями

2. Выложите кабачки на противень, сверху посыпьте пармезаном, и запекаем при 180°C примерно 20-25 минут.

Сколько запекать кабачки

Подавайте с любыми соусами!

Кабачки с соусом

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