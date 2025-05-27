"Хоть кому-то спасет папу": 90-летняя украинка, которая потеряла отца во Второй мировой, пожертвовала более 12 тыс. грн на дрон для ВСУ. Фото

90-летняя Мария Скицко из Снятина, что на Ивано-Франковщине, отдала более 12 тысяч гривен из собственной пенсии на БПЛА для Вооруженных сил Украины. Женщина лично пережила боль войны, ведь в годы Второй мировой потеряла своего отца. С тех пор с особым вниманием следит за событиями на фронте и переживает за судьбу украинских защитников.

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Об этом рассказала ее дочь Татьяна Скицко, которая занимается волонтерской деятельностью, в комментарии "Суспільному". Во время сбора средств на дроны она поделилась с матерью, что не хватает денег на еще один аппарат для украинских военных. Тогда ее мать достала из-под подушки узелок с пенсионными сбережениями, завернутый в платок, и отдала их на покупку дрона.

"Собирали деньги на дроны, и я делилась этим дома, говорила: "Нам еще не хватает". Потому что мы все так по десять штук передаем. Говорю: "Еще немножко, еще один и мы бы уже "десятку" закрыли". Мама себе что-то раздумала. Потом смотрю – она из-под подушки вытаскивает свой оберемочок – закрученный платок, в который она себе складывает пенсию. Говорит мне: "Я тебе дам, детка, на один дрон. Хоть кому-то спасет папу", – сказала Татьяна.

По словам волонтера, ее мама трудно собирает средства с пенсии, поскольку часто покупает дорогие лекарства, но защитниками решила помочь.

Татьяна вспомнила, что принесла купленный беспилотник домой, чтобы показать его матери. Женщина впервые увидела дрон и с удивлением спросила: "Это оружие? Да где когда-то такое было? Когда-то были гверы". Дочь на это заметила, что сейчас действительно такое оружие.

"Мама переживает тем очень. Говорит: "Дай, Боже, чтобы я дождалась той победы", – отметила Татьяна.

Татьяна Скицко помогает армии с 2014 года. После полномасштабного вторжения России она начала активно организовывать сборы, покупать дроны и плести маскировочные сетки в Снятине.

Только в 2024 году общественная организация "Лига украинских женщин", председателем которой является Татьяна, передала на фронт 234 дрона, а с начала 2025 года – уже 95 беспилотников.

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