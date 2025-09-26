Холодные ночи и дожди: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на выходных

В Украине погода на выходных будет по-настоящему осенней: с заморозками в ночь на субботу и дождями в воскресенье. Осадки в последний день недели связаны с северо-восточным атмосферным фронтом.

Соответствующим прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. На своей Facebook-странице она опубликовала карту атмосферного фронта.

Погода в Украине в субботу, 27 сентября

В первый выходной будет сухо, в ночь на субботу – местами заморозки (кроме южной части).

В течение дня температура на улице будет +12...+17 (на юге +15...+19) градусов.

В Киеве 27 сентября синоптик прогнозирует сухую прохладную днем и холодную ночью погоду. Тогда в столице будет всего +2...+5 градусов, возможны даже заморозки до 0...-3. В светлое время суток воздух в Киеве сможет погреться до +14...+16 градусов.

Погода в Украине в воскресенье, 28 сентября

Диденко заявляет, что дожди могут пройти в северной части Украины, в западных областях, на Черкасщине и Винниччине. Отметим, что Украинский гидрометеорологический центр осадки прогнозирует только на Черниговщине и Сумщине.

На остальной территории удержится сухая погода. Температура воздуха в воскресенье на севере и в центре составит +10...+14, на западе +13...+17, на востоке и юге +14...+19 градусов.

В Киеве 28 сентября "станет облачно, сыро, появятся дожди, еще и похолодает", написала Диденко. Днем термометры покажут лишь +10...+12 градусов.

Как писал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре ранее сообщили, что 27–28 сентября в нашей стране сохранится прохладная погода с ночными заморозками и утренними туманами. Детальнее с прогнозом от синоптиков УкрГМЦ можно ознакомиться по ссылке.

