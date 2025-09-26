Без шансов на потепление? Синоптики дали детальный прогноз погоды в Украине на выходные

В ближайшие выходные, 27–28 сентября, в Украине сохранится прохладная погода с ночными заморозками и утренними туманами. В некоторых регионах ожидаются небольшие дожди.

Как сообщили синоптики Укргидрометцентра, на погодные условия будет влиять малоподвижный скандинавский антициклон. Это обусловит повышенное атмосферное давление, слабый ветер и холодные ночи.

В субботу на западе, юге и востоке страны прогнозируется малооблачная погода без осадков, ночью температура будет снижаться до +1...+6 градусов, местами до заморозков 0-3 градусов. В Карпатах днем ожидается +5...+10 градусов, в южных областях – до +20 градусов.

В воскресенье на севере и западе местами пройдут небольшие дожди, тогда как в центре, на юге и востоке осадков не предвидится. Дневная температура будет колебаться от +9...+14 градусов на севере и до +21 на юге.

Синоптики предупреждают, что заморозки на почве возможны в большинстве регионов, а в ночные часы температура местами будет опускаться ниже нуля.

Напомним, по данным синоптиков в октябре минимальная температура воздуха прогнозируется от 5 до 16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и Карпатах местами до 17-23 градусов мороза, в Крыму – 0–3° мороза. Максимальная температура составит 26-34 градуса тепла, на юге и в Крыму – до +35 градусов, а на высокогорье Карпат – +20...+21 градус.

