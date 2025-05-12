Холод не отступит: синоптик рассказала, где в Украине во вторник пойдут дожди с мокрым снегом. Карта

В Украине во вторник, 13 мая, продержится прохладная погода. Из-за облаков и повышенной влажности воздуха преимущественно заморозков не прогнозируется.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в большинстве областей пройдут дожди, в Карпатах – с мокрым снегом. Только на юго-востоке страны без существенных осадков.

Максимальная температура воздуха во вторник в течение дня +14...+17 градусов, но на Харьковщине, Сумщине и Черниговщине только +9...+12.

Еще холоднее будет ночь – в среднем +2...+7 градусов.

В Киеве 13 мая предполагается дождь, ночью +3...+6, днем +12...+14 градусов.

Добавим, что Укргидрометцентр прогнозирует небольшие дожди по всей территории страны.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Предварительные прогнозы говорят о том, что в ближайшие дни теплее будет только в Одесской области, в Крыму и на юго-востоке, а вот в западных регионах сохранятся ночные заморозки. В Карпатах может идти снег.

– В то же время летом 2025 года Украину, скорее всего, ждет аномально жаркая погода.

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