Температура может перевалить за 40 градусов: Украину ждет погодный 'удар', синоптики назвали срок, синоптики назвали срок

Украину, скорее всего, летом 2025 года ждет аномально жаркая погода. Временами температура воздуха, особенно на юге и востоке страны, может превышать 40 градусов.

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Нынешняя весна с ее стремительными изменениями в погоде стала еще одним напоминанием о глобальных изменениях климата – меняется в Украине и лето. Когда синоптики прогнозируют экстремальную жару, а когда ожидаются прохладные дни, читайте в материале OBOZ.UA.

Когда ждать 40-градусной жары

Средняя температура грядущего лета может быть на два градуса выше нормы, рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, жарче всего, вероятно, будет в июле, однако относительно того, поднимутся ли столбики термометров до +40 градусов и выше, говорить пока рано.

"В случае вероятного развития таких погодных условий синоптики обязательно предупредят об опасности", – сказала синоптик.

Украинский синоптик Игорь Кибальчич оценивает вероятность аномального теплого лета на уровне примерно 70-75%.

"Температуры будут превышать средние многолетние показатели на 1-1,5 градуса. Но это не означает, что каждый летний месяц будет жарким. Например, июнь может быть прохладным, зато июль и август – очень теплыми", – рассказал синоптик.

Игорь Кибальчич добавил, что обычно в Украине самым жарким является период с 15 июля по 15 августа, когда фиксируются самые высокие дневные и средние температуры.

Волны жары в этом году неизбежны, говорит синоптик. Они будут связаны с поступлением воздушных масс из северной Африки, Ближнего Востока и центральной Азии.

"Поэтому в отдельные дни температура воздуха, особенно в южных и восточных областях Украины, может превышать 40 градусов", – спрогнозировал синоптик.

Июнь может быть прохладным

По предварительным данным ресурса meteo.ua, июнь 2025 года в Украине будет нежарким.

Начнется он с дождей, температура воздуха днем не будет превышать +25...+27 градусов, лишь в конце первой декады месяца возможны +29 градусов.

Сентябрь превращается в летний месяц

В последние годы появилась новая тенденция: сентябрь все чаще ведет себя как летний месяц, говорит Игорь Кибальчич. Температура выше +30 градусов в сентябре фиксируется регулярно по всей Украине.

Поэтому лето будто сдвигается ближе к осени.

В то же время постоянной рекордной жары синоптик не ожидает, поскольку, по статистике, два года подряд рекордно теплыми быть не могут.

Так, 2024 год был одним из самых теплых – почти на уровне с 2010 годом. В некоторых регионах, в частности на Николаевщине, фиксировали до +41 градуса.

В Украине климат меняется быстрее, чем в остальном мире

Климатологи считают, что Украина нагревается быстрее, чем остальной мир. По словам Веры Балабух, скорость потепления на украинской территории в течение 1961-2024 годов была почти в 2,5 раза выше, чем изменение глобальной температуры, и опережала темпы изменения климата в Северном полушарии и Европе.

Из-за этого засухи стали более частыми и продолжительными, особенно на юге Украины.

"Изменения климата активизировали процессы опустынивания. Именно поэтому мы видим, что площадь Алешковских песков увеличивается. К сожалению потеря Каховского водохранилища еще больше усилила эти процессы", – рассказала синоптик.

Можно ли будет в Украине выращивать апельсины

Однако все это не означает, что украинцы смогут выращивать апельсины, инжир и оливки, которые не приспособлены к нестабильной погоде.

"Хотя зимы действительно становятся короче, а лето – более длительным и теплым, это еще не означает, что у нас установился средиземноморский климат. Украина и дальше остается в пределах умеренной климатической зоны", – говорит Балабух.

При этом она добавила, многие теплолюбивые растения действительно уже успешно осваивают украинские земли.

"Персиками, магнолией, виноградом уже никого не удивишь даже на севере Украины. Проблемой для этих культур, однако, остаются весенние заморозки и дефицит влаги, который становится все более ощутимым", – пояснила климатолог.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за аномальной жары туристам не советуют ехать в попуярные города Европы, такие как Рим, Париж или Барселона. Летняя жара часто превращает эти направления в изнурительный и неожиданно дорогой марафон.

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