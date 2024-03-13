Третий день Масленицы: как празднуют и как правильно угощать зятя

В самом разгаре праздник Масленицы – неделя проводов зимы, что предшествует Пасхальному посту. В этом году праздничный период выпадает на 11-17 марта. Традиционно на Масленицу устраивают народные гуляния, готовят вареники и блины.

Третий день Масленицы называют в народе "лакомкой". С чем связано название и кого следует угощать вкусностями – читайте в материале OBOZ.UA.

Встречу Масленицы связывают с уборкой в домах и амбарах. После наведения порядка в доме, украинцы готовят первые вареники и блины. На второй день издавна принято было устраивать смотрины для юношей и девушек, чтобы после Пасхи можно было играть свадьбу. А третий день Масленицы называют "лакомкой".

В семьях устраивали праздничные ужины. Свекрови должны были обязательно пригласить в гости зятей.

Хозяйки готовили блины с разными начинками и другие угощения: вареники, творожные запеканки, лепешки, блюда из картофеля и овощей. Приговаривали, что чем вкуснее у свекрови вышли блины, тем больше она любит своего зятя, а если стол бедный – то и зять нежелателен.

Традиционно на третий день Масленицы уже заканчивали все дела по хозяйству. Вторая часть праздничной недели посвящалась отдыху.

Издавна говорили, что в этот период нельзя ссориться, ведь злые слова принесут в семью беду.

В селах и городах устраивали ярмарки и массовые гуляния. Молодые девушки собирались на девичники, пели песни и угощали ребят блинами и сладостями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает каждый день праздничной недели проводов зимы.

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