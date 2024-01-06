Сочельник по старому календарю: что несут на ужин крестным

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь большинство верующих начали праздновать Рождество 25 декабря, а Сочельник соответственно – 24 декабря. Однако есть и те, кто продолжает отмечать праздник по старому стилю, с традиционной кутьем и двенадцатью блюдами, которые будут подавать на стол 6 января.

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В Сочельник издавна существовала традиция чтить крестных родителей. Дети ходили в гости и приносили корзину с кутьей и гостинцами. Детальнее о том, что носят на ужин крестным – читайте в материале OBOZ.UA.

Ужин от крестников

В канун Рождества дети обычно ходили в гости к крестным, приносили кутью и искренние пожелания, а взамен получали подарки и гостинцы. После этого дома вместе с родными садились за праздничный стол и начинали ужин после появления первой звезды.

Если крестные родители живут далеко, визит в гости переносили, и дети вместе с родителями ездили колядовать к кумовьям 7 января.

Что приносят на ужин

С пустыми руками в гости идти не принято, однако и строгих правил по необходимым продуктам нет. Все зависит от традиций отдельных регионов и даже семей. Неизменным атрибутом остается кутья, а все остальное – на свое усмотрение.

Рождественскую кутью традиционно готовят из пшеницы с добавлением мака, изюма, меда, сухофруктов. Каждый должен съесть по 3 ложки кутьи. Это праздничное блюдо не принято выбрасывать, поэтому готовить не стоит готовить слишком много каши.

Принеся кутью крестным родителям, посуду из-под нее забирать не стоит, поэтому в качестве сувенира можно подать ее в красивом горшке, который потом станет полезным в быту.

К кутье добавляли пирожки, вареники, хлеб и другую выпечку: пончики, пироги, плетенки, рулеты, печенье или кексы.

Также, собираясь в гости к кумовьям, можно положить в корзину фрукты, цитрусовые, конфеты и другие сладости.

При вручении корзины крестным, дети должны говорить: "Добрый вечер, Святой вечер! Отец с мамой ужин вам передали!" Крестные родители, взяв угощение, одаривали крестников деньгами, подарками и сладостями.

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