Старый Новый год 2024: открытки, картинки и лучшие пожелания на украинском
Старый Новый год – это Новый год по юлианскому календарю, который верующие отмечают в ночь с 13 на 14 января. Православная церковь Украины перешла на новый стиль празднования, но дата этого праздника не сместилась.
OBOZ.UA собрал лучшие поздравления в прозе и стихах. Не забудьте поздравить родных и друзей.
Проздравление в прозе
Вітаю зі старим Новим Роком. Нехай він справді буде новим і принесе нові успіхи, цілі, подарунки, радісні миті і щасливе мирне життя.
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У Старий Новий рік бажаю вам відкрити своє серце для всього нового, щасливого та приємного! Нехай рік буде легким та яскравим! Зі святом!
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Вітаю зі Старим Новим Роком. Бажаю, щоб життям керував щасливий календар, щоб кожен день був сповнений казкою та магією, щоб радість в побут вносили веселі друзі і посмішки рідних, щоб серце радували приємні зустрічі і чудові свята.
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Зустрічайте Старий Новий рік – із новим щастям! Нехай настрій буде святковим, сонячним навіть у холодну січневу пору, нехай збудуться всі бажання. Нехай новорічна казка буде маленьким вогником у Вашій душі до наступного Різдва, і на весь рік нехай будуть з Вами добро і радість.
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Бажаю тобі, щоб Старий Новий рік забрав з собою те, від чого хотілося б позбутися, щоб залишив спогади за минулий рік тільки ті, від яких тепло на душі. Бажаю в Новий рік прийти з новими силами, оптимізмом. Усі старі біди нехай забудуться. Віри в краще, щирої любові і надії. Нехай все збудеться! Зі святом!
Поздравление в стихах
Привітати хочу вас
Зі Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
Мир в сім’ї хай вашій буде,
Радість, розуміння.
Процвітання вам бажаю.
Тепла і терпіння.
***
З роком Старим щиро вас я вітаю,
Хай вам безмежно всюди щастить.
Грошей мішечок й здоров’я бажаю,
І хай кохання весь рік вас п’янить!
***
Посмішок фортуни та удачі
У Старий бажаю вам я рік!
Серденько ніколи хай не плаче,
Відчуває радості потік.
Хай любов у домі запанує,
І збереться разом хай рідня,
Почуття приємні хай вирують
В тостах, в обіймах та в піснях!
***
Зі Старим Новим роком вітаю
Всій родині вашій бажаю
Успішного року і процвітання,
Збуваються хай усі мрії й бажання.
Хай теплим і затишним буде вал дім,
Мир, спокій й ласка будуть у нім!
***
Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці,
В старому Новому році!
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