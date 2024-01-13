Старый Новый год 2024: открытки, картинки и лучшие пожелания на украинском

Старый Новый год – это Новый год по юлианскому календарю, который верующие отмечают в ночь с 13 на 14 января. Православная церковь Украины перешла на новый стиль празднования, но дата этого праздника не сместилась.

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OBOZ.UA собрал лучшие поздравления в прозе и стихах. Не забудьте поздравить родных и друзей.

Проздравление в прозе

Вітаю зі старим Новим Роком. Нехай він справді буде новим і принесе нові успіхи, цілі, подарунки, радісні миті і щасливе мирне життя.

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У Старий Новий рік бажаю вам відкрити своє серце для всього нового, щасливого та приємного! Нехай рік буде легким та яскравим! Зі святом!

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Вітаю зі Старим Новим Роком. Бажаю, щоб життям керував щасливий календар, щоб кожен день був сповнений казкою та магією, щоб радість в побут вносили веселі друзі і посмішки рідних, щоб серце радували приємні зустрічі і чудові свята.

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Зустрічайте Старий Новий рік – із новим щастям! Нехай настрій буде святковим, сонячним навіть у холодну січневу пору, нехай збудуться всі бажання. Нехай новорічна казка буде маленьким вогником у Вашій душі до наступного Різдва, і на весь рік нехай будуть з Вами добро і радість.

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Бажаю тобі, щоб Старий Новий рік забрав з собою те, від чого хотілося б позбутися, щоб залишив спогади за минулий рік тільки ті, від яких тепло на душі. Бажаю в Новий рік прийти з новими силами, оптимізмом. Усі старі біди нехай забудуться. Віри в краще, щирої любові і надії. Нехай все збудеться! Зі святом!

Поздравление в стихах

Привітати хочу вас

Зі Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння.

Процвітання вам бажаю.

Тепла і терпіння.

***

З роком Старим щиро вас я вітаю,

Хай вам безмежно всюди щастить.

Грошей мішечок й здоров’я бажаю,

І хай кохання весь рік вас п’янить!

***

Посмішок фортуни та удачі

У Старий бажаю вам я рік!

Серденько ніколи хай не плаче,

Відчуває радості потік.

Хай любов у домі запанує,

І збереться разом хай рідня,

Почуття приємні хай вирують

В тостах, в обіймах та в піснях!

***

Зі Старим Новим роком вітаю

Всій родині вашій бажаю

Успішного року і процвітання,

Збуваються хай усі мрії й бажання.

Хай теплим і затишним буде вал дім,

Мир, спокій й ласка будуть у нім!

***

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

В старому Новому році!

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