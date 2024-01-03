Когда празднуют китайский Новый год: дата и традиции

Новый год или Чуньцзе – это один из самых важных праздников, который с нетерпением ждут китайцы, чтобы провести время в кругу семьи. Дата празднования меняется каждый год и приходится на период с 21 января по 21 февраля.

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OBOZ.UA подробнее разобрался в этом вопросе и узнал, какие традиции придерживаются в этот день. Китайский Новый год начинается во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния, а празднования продолжаются до 15 дней.

Дату рассчитают по лунному календарю, поэтому каждый год она разная. В 2024 году жители страны будут отмечать праздник 10 февраля, и для них это будет 4721 год.

Традиции

В канун Нового года китайцы собираются всей семьей за праздничным столом. Хозяйки готовят любимые блюда семьи, но также обязательно должны быть цзяоцзы (пельмени), они есть символом одного из важнейших новогодних пожеланий – рождения сыновей.

Дома украшают красными украшениями – это главный цвет праздника. Есть поверье, что он приносит удачу и отгоняет злых духов.

После ужина принято запускать фейерверки, которые отпугивают злых духов и приносят счастье в дом. На следующий день дети поздравляют родителей и получают красные конвертики с деньгами – хунбао. После этого семья отправляется поздравлять всех родственников.

Дарить заведено подарки с парных предметов, которые являются символом семейной гармонии и единства. Два мандарина – это символ финансового благополучия, поэтому их обязательно приносят в гости, а затем получают в подарок тоже самое.

Год Зеленого Деревянного Дракона

Каждый год в Китае имеет комбинацию из стихий и покровителя, которая повторяется раз в 60 лет. Это одно из 12 зодиакальных животных определенного цвета и одна из пяти стихий: дерево, огонь, металл, земля и вода. По восточному календарю 2024 год – это год Зеленого Деревянного Дракона, который символизирует мудрость, достаток, гармонию и баланс.

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