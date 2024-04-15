Самые простые способы покрасить яйца на Пасху: топ-3 лайфхака

Пасха уже не за горами, и пора начинать готовиться к ее празднованию. К примеру, овладейте несколькоми интересными способами изготовления пасхальных яиц.

Такие пасхальные яйца кладут в корзину для освящения, а затем употребляют в пищу. Они считаются одним из главных праздничных блюд, а их изготовление – важным элементом подготовки к Пасхе. OBOZ.UA рассказывает о трех интересных способах окрашивания крашанок.

Патриотические сине-желтые крашанки

Покрасить яйца в цвет украинского флага не так уж сложно, для этого понадобятся только натуральные красители: желтая куркума и краснокочанная капуста, которая при вываривании дает синий цвет. Из дополнительных материалов запаситесь скотчем.

Разведите в стакане воды 2-3 чайных ложки куркумы. Чем больше специи вы используете, тем ярче получится цвет. Но не переусердствуйте, чтобы желтый не превратился в оранжевый. Влейте подготовленный краситель в неглубокий сосуд. Сверху наклейте на него скотч с отверстием в центре, чтобы надежно закрепить яйцо и прокрасить по четкой линии. Окуньте продукт до половины в краситель и оставьте на 30 минут. После этого яйцо достаньте и аккуратно обсушите салфеткой.

Для голубого красителя измельчите немного капусты в блендере и посыпьте солью, чтобы она пустила сок. Через некоторое время отожмите полученный сок и по тому же принципу покрасьте в нем вторую половину яиц. Выдерживать их нужно также в течение 30 минут.

Пасхальные яйца с растительным орнаментом

Если вы хотите приготовить обычные красные яйца, окрашенные луковой шелухой, но сделать их более интересными, насобирайте на улице небольшие ажурные листочки и цветы. Перед покраской обдайте каждый листик или цветок кипятком и, пока они не высохли, прилепите к яйцу. Порежьте капроновые колготки на кусочки и заверните яйцо с декором в такой импровизированный мешочек. Варите яйца в шелухе в таком завернутом виде. Или воспользуйтесь любым другим красителем. Когда вы извлечете готовые крашанки и снимете с них обертку, на скорлупе останется красивый след.

Мраморные яйца

Чтобы получить эффект мраморных пятен на яичной скорлупе, приготовьте луковую шелуху, немного бумаги и старые капроновые колготки. Залейте шелуху водой, дайте закипеть и поварите минут 10, чтобы она отдала свой краситель. Затем огонь выключите и оставьте краситель настаиваться на ночь. Утром шелуху достаньте из воды. Помойте яйца, которые вы планируете красить, а шелуху, которая уже отдала свой краситель, нарежьте ножницами на кусочки разного размера и формы. А также порежьте на произвольные небольшие квадратики листок или два белой бумаги. Шелухи в результате должно быть втрое больше, чем бумаги. Перемешайте измельченные сухие элементы между собой. Каждое яйцо как следует смочите водой и вываляйте в этих клочках, чтобы они хорошо пристали к скорлупе, а затем заверните в марлю или старые капроновые колготки. Добавьте к отстоявшемуся луковому красителю ложку уксуса, окуните в него яйца, медленно доведите до кипения, чтобы скорлупа не потрескалась, и варите хотя бы 5-10 минут (можно и больше), пока они не начнут окрашиваться. Далее выключите огонь и дайте яйцам полежать в красителе еще 15-20 минут. Затем аккуратно снимите с пасхальных яиц шелуху и бумагу, оботрите их насухо и натрите маслом для блеска.

OBOZ.UA ранее рассказывал, чем пасхальные крашанки отличаются от писанок.

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