С первым днем весны! Теплые поздравления и открытки
Зима в этом году была на один день длиннее обычного, но и она наконец закончилась. Март вступает в свои права, скоро день станет длиннее ночи и придет тепло. Чем не повод пожелать близким хорошей весны?
Специально для этого OBOZ.UA публикует подборку искренних поздравлений. Выбирайте что-нибудь в стихах или простыми словами. Главное, чтобы они исходили от сердца и передали тем, кого вы любите, частичку вашего душевного тепла.
Стихи о первом дне весны
Вже скоро задзвенять струмки
І сонце буде гріти тепліше.
Сьогодні перший день весни!
Сьогодні стануть всі добріші!
***
З першим днем весни вітаю вас,
Квітами й сонцем сяйво наповнить нас.
Нехай пора весняна радість принесе
А з ваших мрій завітних збувається усе.
**
Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І усі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!
Березневої повені щастя,
Що приходить так швидко й нестримно,
Барв чарівних, духмяних квітневих,
Що, мов килим, земля розстелила!
Хай весни розмаїття малюнків
Прикрашає вам кожну хвилину,
Клич лелечий запросить в мандрівку,
У казкову і дивну країну!
***
Тепло і світло розлилося,
Весна чарівна в світ летить.
Все на землі цвісти взялося,
Яка це неповторна мить!
Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.
А в природі вже пахне весною,
Аромат той приємний для всіх.
Білий сніг не лежить вже горою,
А джерельцем співочим побіг.
Щоб очистити землю й омити,
Та прокласти шляхи для весни.
Хоч зима й завертає сердито,
Та весна вже приходить у сни.
Йде весна-королева по світу
І співає на всі голоси,
Та заквітчує землю прогріту,
Творить дивні картини краси.
СМС-поздравления
Нехай весна надії принесе,
Виконає всі заповітні бажання,
В душі нехай мерщій розтане лід,
Збудуться нехай найкращі сподівання!
***
Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!
Весняне сонце подарує тепло!
А березневий вітер подарує надію,
І щастя, і радість, і тільки добро!
***
В первый день весны
Пусть все переживания
Растают, как лед,
И в каждом начинании
Тебя ждет только успех!
Первое марта. Подснежник
Еще не проснулся в лесу.
Но солнце уже греет! Как обычно
С улыбкой встречаем весну!
***
Весна! Как много в этом слове
Добра, любви и тепла.
Пусть в этот день в начале марта
Исполнятся твои мечты!
***
Пусть земля пока дремлет,
о лете видит сны.
К нам приходит на планету
Первый яркий день весны!
Поздравления своими словами
С каждым днем солнце встает все раньше, воздух пахнет весной и кажется, что на все на свете есть силы, весь мир открыт для нас и ждет великих свершений! В весенний праздник, на 1 марта, я желаю вам удачи, изобилия, головокружительной любви и исполнения желаний!
***
Поздравляю тебя с долгожданным началом весны! Пусть она ворвется в твою жизнь заливным пением птичек, ласковым солнышком и подарит отличное настроение! Хочу от всего сердца пожелать тебе никогда не унывать, побольше улыбаться и озарять своей улыбкой все и всех вокруг! Огромного тебе счастья, успехов во всех начинаниях и настоящей любви! А весна как раз самое подходящее время для этого светлого чувства!
С началом весны! С пробуждением от зимнего сна! Солнышка тебе ясного, веселого ветра, звонко журчащих ручьев, радостно поющих птиц! Пусть веселые, молодые процессы в природе счастливо изменят твою судьбу. Пусть зеленая, свежая, весенняя волна перемен превратит каждый день, подарит радостные события, счастливые моменты, исполнение заветных желаний!
***
После продолжительных зимних дней так хочется тепла, радости и нежности. Первый день весны не всегда несет в себе потепление или ощущение, приближающихся солнечных дней, однако одна только мысль о наступившей весне греет сердце и радует душу.
***
Поздравляю с Первым днем весны и желаю встретить свежий март, а затем и зеленый апрель, а затем и сладкий май с воодушевлением сердца, с радостью души, с невероятным чувством счастья и нежности, красоты и блаженства. Пусть эта весна будет сказочной и прекрасной, пусть она подарит тебе мечту, влюбленность, удачу и чудо.
***
В первый весенний день, желаю всем тепла и воодушевления. Пусть с веселыми звонкими ручьями исчезнет не только снег, но и все неприятности и неудачи. Пусть солнышко согреет души и озарит улыбки. Пусть расцветут возможности и прилетит благополучие. Тепла, добра и радости!
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