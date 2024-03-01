С первым днем весны! Теплые поздравления и открытки

Зима в этом году была на один день длиннее обычного, но и она наконец закончилась. Март вступает в свои права, скоро день станет длиннее ночи и придет тепло. Чем не повод пожелать близким хорошей весны?

Специально для этого OBOZ.UA публикует подборку искренних поздравлений. Выбирайте что-нибудь в стихах или простыми словами. Главное, чтобы они исходили от сердца и передали тем, кого вы любите, частичку вашего душевного тепла.

Стихи о первом дне весны

Вже скоро задзвенять струмки

І сонце буде гріти тепліше.

Сьогодні перший день весни!

Сьогодні стануть всі добріші!

***

З першим днем весни вітаю вас,

Квітами й сонцем сяйво наповнить нас.

Нехай пора весняна радість принесе

А з ваших мрій завітних збувається усе.

**

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І усі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!​​​​​​​

Березневої повені щастя,

Що приходить так швидко й нестримно,

Барв чарівних, духмяних квітневих,

Що, мов килим, земля розстелила!

Хай весни розмаїття малюнків

Прикрашає вам кожну хвилину,

Клич лелечий запросить в мандрівку,

У казкову і дивну країну!

***

Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

А в природі вже пахне весною,

Аромат той приємний для всіх.

Білий сніг не лежить вже горою,

А джерельцем співочим побіг.

Щоб очистити землю й омити,

Та прокласти шляхи для весни.

Хоч зима й завертає сердито,

Та весна вже приходить у сни.

Йде весна-королева по світу

І співає на всі голоси,

Та заквітчує землю прогріту,

Творить дивні картини краси.

СМС-поздравления

Нехай весна надії принесе,

Виконає всі заповітні бажання,

В душі нехай мерщій розтане лід,

Збудуться нехай найкращі сподівання!

***

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

***

В первый день весны

Пусть все переживания

Растают, как лед,

И в каждом начинании

Тебя ждет только успех!

Первое марта. Подснежник

Еще не проснулся в лесу.

Но солнце уже греет! Как обычно

С улыбкой встречаем весну!

***

Весна! Как много в этом слове

Добра, любви и тепла.

Пусть в этот день в начале марта

Исполнятся твои мечты!

***

Пусть земля пока дремлет,

о лете видит сны.

К нам приходит на планету

Первый яркий день весны!

Поздравления своими словами

С каждым днем ​​солнце встает все раньше, воздух пахнет весной и кажется, что на все на свете есть силы, весь мир открыт для нас и ждет великих свершений! В весенний праздник, на 1 марта, я желаю вам удачи, изобилия, головокружительной любви и исполнения желаний!

***

Поздравляю тебя с долгожданным началом весны! Пусть она ворвется в твою жизнь заливным пением птичек, ласковым солнышком и подарит отличное настроение! Хочу от всего сердца пожелать тебе никогда не унывать, побольше улыбаться и озарять своей улыбкой все и всех вокруг! Огромного тебе счастья, успехов во всех начинаниях и настоящей любви! А весна как раз самое подходящее время для этого светлого чувства!

С началом весны! С пробуждением от зимнего сна! Солнышка тебе ясного, веселого ветра, звонко журчащих ручьев, радостно поющих птиц! Пусть веселые, молодые процессы в природе счастливо изменят твою судьбу. Пусть зеленая, свежая, весенняя волна перемен превратит каждый день, подарит радостные события, счастливые моменты, исполнение заветных желаний!

***

После продолжительных зимних дней так хочется тепла, радости и нежности. Первый день весны не всегда несет в себе потепление или ощущение, приближающихся солнечных дней, однако одна только мысль о наступившей весне греет сердце и радует душу.

***

Поздравляю с Первым днем ​​весны и желаю встретить свежий март, а затем и зеленый апрель, а затем и сладкий май с воодушевлением сердца, с радостью души, с невероятным чувством счастья и нежности, красоты и блаженства. Пусть эта весна будет сказочной и прекрасной, пусть она подарит тебе мечту, влюбленность, удачу и чудо.

***

В первый весенний день, желаю всем тепла и воодушевления. Пусть с веселыми звонкими ручьями исчезнет не только снег, но и все неприятности и неудачи. Пусть солнышко согреет души и озарит улыбки. Пусть расцветут возможности и прилетит благополучие. Тепла, добра и радости!

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