Шутливые поздравления с Новым годом-2024: пожелания для друзей и семьи
Несмотря на тяжелое время, которое сейчас переживают украинцы в условиях войны, нужно сохранять хорошее настроение и позитивное мышление. Вы можете подарить приятные эмоции и поддержать своих близких теплыми пожеланиями на Новый год.
OBOZ.UA составил подборку шутливых поздравлений. Не забудьте поздравить семью и друзей.
***
Дракон Зелений полум’ям подує,
Всю орду нехай він здує.
Край наш рідний вбереже,
Мир усім нам принесе.
Дракон Зелений цикл починає
Перемогу довгождану наближає!
***
Щоб до сала – самогону,
До холодчику, щоб хрону,
Щоб веселощі – до свята!
Щоб жилось вам в Новім році
Гарно, весело, багато!
***
П’єм шампанське за добробут,
І за наш щоденний побут.
Щоб в Новому році плідно,
Все виконувалося доцільно.
Щоб в родині всім щастило,
По життю всім таланило.
Гроші, як на каруселі,
Прилітали до оселі.
Мрії, то без них не можна,
Краще, щоб здійснилась кожна!
***
Вже зовсім скоро рік Новий
Зайде до нас в домівку,
Хай буде він легкий,
Схожий на пір’їнку.
В досягненнях – зірковий,
В доходах – не дріб’язковий.
У враженнях – незабутній,
В коханні – лиш могутній!
Хай Дракон буде спокійний,
А рік у нім стабільний!
***
Щоб у 2024-му Вам таланило,
І в житті, щоб не сніжило,
Щоб цей рік почався вдало,
І прибутків більше стало!
Щоб омріяне збулося,
В хаті золото велося!
Криві стежки всі Ви минали,
В справах успіх тільки мали!
Хай рік цей щедро Вас частує,
Щастя й радість Вам дарує!
***
Санта-Клаус хай подарунки в новорічну ніч дає,
На столі нехай шампанське, ананаси, олів’є,
Щоби випити рюмашку, закусити холодцем,
І щоб був в Новому році цілий рік ти молодцем!
***
Новий рік біжить до вас,
Та дає такий наказ:
Щоб бабло на вас напало,
Та весь рік не відбувало.
Ще торбиночка добра
Щоб завжди у вас була,
А кохання – як зірок,
Величезний той мішок.
Хай усі здійсняться мрії,
Щоб були весь рік щасливі!
***
Коли годинник б'є дванадцять,
А за вікном кружляє сніг,
Ми від душі вітаємо
З Роком Дракона Вас усіх.
Нехай він принесе Вам щастя,
Здоров'я, радість і добро,
І щоб всміхались ви частіше,
А сліз й на думці не було.
З Дракона роком я вітаю,
Здоров'я, щастя побажаю,
Веселих до не можу днів,
Прегарних і ласкавих слів.
Вина шампанського п’янкого,
Цілунків від свого коханого,
В роботі успіхів шалених,
В кишені папірців зелених.
Мандрівок різних донесхочу,
Я б теж поїздив – дуже хочу.
Не знаю, що ще побажати,
Хоча – навчись удар тримати,
Біду легенько обійти
І щастя своїм розумом знайти.
***
Хочу вам всім побажати
Неприємностей не знати,
В рік Дракона щастя вам,
Кращим, відданим друзям!
Зичу вам я лиш добро,
В цьому році, щоб везло,
Щоб Дракон вас не лякав,
А лише – оберігав!
***
З Новим роком всіх вітаю!
Від душі я вам бажаю
Неба синь і сонця цвіт
На багато довгих літ!
З Новим роком вас вітаю,
Щоб від краю і до краю.
Щастя сіялось, родилось
І в людських очах світилось!
З Новим роком вас вітаю,
Миру, радості бажаю.
Хай душа в вас світла буде,
Хай щастить вам, добрі люди!
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