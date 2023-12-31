Шутливые поздравления с Новым годом-2024: пожелания для друзей и семьи

Несмотря на тяжелое время, которое сейчас переживают украинцы в условиях войны, нужно сохранять хорошее настроение и позитивное мышление. Вы можете подарить приятные эмоции и поддержать своих близких теплыми пожеланиями на Новый год.

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OBOZ.UA составил подборку шутливых поздравлений. Не забудьте поздравить семью и друзей.

***

Дракон Зелений полум’ям подує,

Всю орду нехай він здує.

Край наш рідний вбереже,

Мир усім нам принесе.

Дракон Зелений цикл починає

Перемогу довгождану наближає!

***

Щоб до сала – самогону,

До холодчику, щоб хрону,

Щоб веселощі – до свята!

Щоб жилось вам в Новім році

Гарно, весело, багато!

***

П’єм шампанське за добробут,

І за наш щоденний побут.

Щоб в Новому році плідно,

Все виконувалося доцільно.

Щоб в родині всім щастило,

По життю всім таланило.

Гроші, як на каруселі,

Прилітали до оселі.

Мрії, то без них не можна,

Краще, щоб здійснилась кожна!

***

Вже зовсім скоро рік Новий

Зайде до нас в домівку,

Хай буде він легкий,

Схожий на пір’їнку.

В досягненнях – зірковий,

В доходах – не дріб’язковий.

У враженнях – незабутній,

В коханні – лиш могутній!

Хай Дракон буде спокійний,

А рік у нім стабільний!

***

Щоб у 2024-му Вам таланило,

І в житті, щоб не сніжило,

Щоб цей рік почався вдало,

І прибутків більше стало!

Щоб омріяне збулося,

В хаті золото велося!

Криві стежки всі Ви минали,

В справах успіх тільки мали!

Хай рік цей щедро Вас частує,

Щастя й радість Вам дарує!

***

Санта-Клаус хай подарунки в новорічну ніч дає,

На столі нехай шампанське, ананаси, олів’є,

Щоби випити рюмашку, закусити холодцем,

І щоб був в Новому році цілий рік ти молодцем!

***

Новий рік біжить до вас,

Та дає такий наказ:

Щоб бабло на вас напало,

Та весь рік не відбувало.

Ще торбиночка добра

Щоб завжди у вас була,

А кохання – як зірок,

Величезний той мішок.

Хай усі здійсняться мрії,

Щоб були весь рік щасливі!

***

Коли годинник б'є дванадцять,

А за вікном кружляє сніг,

Ми від душі вітаємо

З Роком Дракона Вас усіх.

Нехай він принесе Вам щастя,

Здоров'я, радість і добро,

І щоб всміхались ви частіше,

А сліз й на думці не було.

З Дракона роком я вітаю,

Здоров'я, щастя побажаю,

Веселих до не можу днів,

Прегарних і ласкавих слів.

Вина шампанського п’янкого,

Цілунків від свого коханого,

В роботі успіхів шалених,

В кишені папірців зелених.

Мандрівок різних донесхочу,

Я б теж поїздив – дуже хочу.

Не знаю, що ще побажати,

Хоча – навчись удар тримати,

Біду легенько обійти

І щастя своїм розумом знайти.

***

Хочу вам всім побажати

Неприємностей не знати,

В рік Дракона щастя вам,

Кращим, відданим друзям!

Зичу вам я лиш добро,

В цьому році, щоб везло,

Щоб Дракон вас не лякав,

А лише – оберігав!

***

З Новим роком всіх вітаю!

Від душі я вам бажаю

Неба синь і сонця цвіт

На багато довгих літ!

З Новим роком вас вітаю,

Щоб від краю і до краю.

Щастя сіялось, родилось

І в людських очах світилось!

З Новим роком вас вітаю,

Миру, радості бажаю.

Хай душа в вас світла буде,

Хай щастить вам, добрі люди!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие церковные праздники украинцы будут отмечать 31 декабря и 1 января.

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