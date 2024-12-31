С Маланкой или Щедрым вечером: хорошие украинские поздравления

Уже второй год 31 декабря в Украине празднуют Щедрый вечер или Маланки. В этот день раздаются веселые щедривки и пожелания мира, счастья и здоровья.

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Раньше Щедрый вечер приходился на канун Старого Нового года, сейчас же "козу" водят перед 1 января. Напомните своим родным и близким о магии древнего украинского праздника и поздравьте их веселыми стихами и открытками. Для этого OBOZ.UA подготовил подборку наилучших пожеланий.

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Вітаю зі святом Маланки! Бажаю міцного здоров'я, достатку та радості. Хай в вашому домі завжди буде мир та затишок.

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З Маланкою вітаю! Хай це свято принесе вам багато грошей, міцного здоров'я, сімейного затишку та порядку у всіх справах. Зичу добра та благословінь!

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На Маланки бажаю вам не знати ні в чому потреби, бути щасливими та забезпеченими. Хай Новий рік приносить вам багато нових причин для радощів. Щастя, здоров'я, кохання, достатку та, звісно, чудес!

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Дай Боже Вам щедрого вечора на Меланки,

Доброго вечора на Старий Новий рік,

Міцного здоров’я на Святого Василя,

Та веселого настрою на Водохреща.

Будьте здорові, зі святом!

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Смачної куті, сміху у вашому домі та Перемоги! Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай в новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно!

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З Щедрим вечором! Нехай на столі завжди буде вдосталь пирогів, млинців, ковбас та інших страв на всіх гостей, які прийдуть у ваш дім з добром у новому році! Бажаю вам сьогодні ввечері смачної куті та веселих щедрівок!

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Вітання з Щедрим вечором усій вашій родині!

Найперше побажаю, щоб були щасливі!

По-друге, побажаю вам куті смачної,

Жити наче в казці, в мирі та любові!

***

Щедрівочка щедрувала

З Новим роком вас вітала,

Щоб і свині у вас велися,

Щоб і кури у вас неслися,

Щоб і кіт у хаті нявкав,

І собака в дворі гавкав,

Щоб ваш дім фінанси мав,

А господар вас кохав!

***

Щедрий вечір у будинок стукає,

Вітаю вас щиро,

Новий рік справляйте

Шумно, жваво цього вечора.

Всім бажаю лише щастя,

Благ, здоров’я та удачі,

Щоб були почуття міцні

І вирішувалися всі завдання.

***

А в цім домку, як у вінку.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на весь вечір!

А господар, як виноград,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Господинька, як калинка,

Щедрий вечір, добрий вечір,

А діточки, як квіточки.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Ранее OBOZ.UA публиковал подборку смешных и трогательных поздравлений с наступающим Новым 2025-м годом.

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