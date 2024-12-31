С Маланкой или Щедрым вечером: хорошие украинские поздравления
Уже второй год 31 декабря в Украине празднуют Щедрый вечер или Маланки. В этот день раздаются веселые щедривки и пожелания мира, счастья и здоровья.
Раньше Щедрый вечер приходился на канун Старого Нового года, сейчас же "козу" водят перед 1 января. Напомните своим родным и близким о магии древнего украинского праздника и поздравьте их веселыми стихами и открытками. Для этого OBOZ.UA подготовил подборку наилучших пожеланий.
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Вітаю зі святом Маланки! Бажаю міцного здоров'я, достатку та радості. Хай в вашому домі завжди буде мир та затишок.
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З Маланкою вітаю! Хай це свято принесе вам багато грошей, міцного здоров'я, сімейного затишку та порядку у всіх справах. Зичу добра та благословінь!
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На Маланки бажаю вам не знати ні в чому потреби, бути щасливими та забезпеченими. Хай Новий рік приносить вам багато нових причин для радощів. Щастя, здоров'я, кохання, достатку та, звісно, чудес!
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Дай Боже Вам щедрого вечора на Меланки,
Доброго вечора на Старий Новий рік,
Міцного здоров’я на Святого Василя,
Та веселого настрою на Водохреща.
Будьте здорові, зі святом!
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Смачної куті, сміху у вашому домі та Перемоги! Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай в новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно!
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З Щедрим вечором! Нехай на столі завжди буде вдосталь пирогів, млинців, ковбас та інших страв на всіх гостей, які прийдуть у ваш дім з добром у новому році! Бажаю вам сьогодні ввечері смачної куті та веселих щедрівок!
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Вітання з Щедрим вечором усій вашій родині!
Найперше побажаю, щоб були щасливі!
По-друге, побажаю вам куті смачної,
Жити наче в казці, в мирі та любові!
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Щедрівочка щедрувала
З Новим роком вас вітала,
Щоб і свині у вас велися,
Щоб і кури у вас неслися,
Щоб і кіт у хаті нявкав,
І собака в дворі гавкав,
Щоб ваш дім фінанси мав,
А господар вас кохав!
***
Щедрий вечір у будинок стукає,
Вітаю вас щиро,
Новий рік справляйте
Шумно, жваво цього вечора.
Всім бажаю лише щастя,
Благ, здоров’я та удачі,
Щоб були почуття міцні
І вирішувалися всі завдання.
***
А в цім домку, як у вінку.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір!
А господар, як виноград,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Господинька, як калинка,
Щедрий вечір, добрий вечір,
А діточки, як квіточки.
Щедрий вечір, добрий вечір!
Ранее OBOZ.UA публиковал подборку смешных и трогательных поздравлений с наступающим Новым 2025-м годом.
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