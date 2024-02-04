С годовщиной свадьбы: теплые поздравления для близких

Свадьба – одно из самых выдающихся событий в жизни человека, и с каждым годом его значение все растет. А дату годовщины помнят при этом только самые близкие. Следовательно, и слова для поздравления нужно подбирать только особые.

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С этим поможет OBOZ.UA. Публикуем подборку поздравлений с годовщиной свадьбы, которые вы можете отправить тем парам, которых любите, чтобы пожелать им только лучшего.

Річниця весілля — чудова це дата!

Дозвольте із радістю вас привітати,

Щоб жили у злагоді, мирі й добрі

Сьогодні і завтра, у всякій порі.

Щоб множилось щастя, добробут і мир,

Горнулися друзі відверті і щирі,

Хай настрій панує на святі у вас,

Вам зичимо долі й добра повсякчас!

***

З річницею весілля вітаю щиро вас!

Життя хай буде спільне, немов красивий вальс.

Бажаю вам наснаги і ніжних поцілунків,

І прагнути до щирості й взаємності в стосунках.

***

Річниця весілля прийшла у ваш дім!

Хай буде лиш щастя і радість у нім.

Хай повняться світлом гарячі думки,

Тепло відчувалось палкої руки.

Бажаєм достатку і доброго вжитку,

Щоб діти й онуки лежали в сповитку,

Щоб множився рід і були спадкоємці

Всміхалася доля в люстерку на денці!

***

Ти і я — одна сім`я,

Разом ввечері, зрання.

В радісний святковий день

Заспіваємо пісень.

У день нашого весілля

Об`єднаємо зусилля.

Будем пити, танцювати

Й гостей разом зустрічати.

***

З річницею весілля вас!

В житті вам дуже пощастило.

Кохання, мов дороговказ,

Шляхами щастя вас водило.

Нехай й надалі вам щастить,

Любові вам та розуміння.

Хай шлюбне вогнище горить,

Хай виручає вас терпіння!

***

Річниця весілля чудова й багата,

Вітаємо вас з найчарівнішим святом!

Хай буде кохання на першому місці,

Дитятка гойдаються у колисці,

Любов прибавляє щоденно і в міру,

І була у вас один в одного віра!

Достатку, маєтків і грошей багато,

Хай щастя рікою пливе до вас в хату!

***

Поздравляю с годовщиной свадьбы! Желаю искренней любви на долгие годы, желаю взаимности и нежности в ваших чувствах. Пусть каждый новый календарь планирует вам счастливые дни, пусть каждый новый рассвет застает вас в объятиях и улыбках. Желаю вашей семье здоровья, благополучия и мира!

***

Каждый год в браке переводит вас на новый уровень в отношениях. Сегодняшняя годовщина – ваше совместное достижение, ваш шаг к золотой свадьбе и вечной любви! Пусть ваш жизненный путь будет легким и приятным, пусть чувства крепнут с годами, пусть общий полет души дарит вдохновение!

***

Дорогие юбиляры, поздравляем вас с годовщиной свадьбы! Желаем жить долго, счастливо и подарить друг другу еще множество положительных моментов. Вы отличная пара. Любви вам, потому что она может все: прощать, дарить, понимать, оберегать. И все это она делает так непринужденно, ненавязчиво, с любовью.

***

С годовщиной свадьбы! Желаю огромной радости, невероятных эмоций, нежности, милого щебета и яркой страсти, безумной любви и счастливого будущего! Всегда заботьтесь друг о друге и дополняйте друг друга!

***

С годовщиной свадьбы! Пусть любовь согревает, вдохновляет, мотивирует. Желаю нежности и страсти, радости и воодушевления! Пусть каждая минута дарит яркие эмоции и чувства. Пусть ваша история любви будет самой красивой во всем мире!

***

Поздравляю с годовщиной свадьбы! Желаю, чтобы ваши чувства не остывали. Желаю, чтобы ваши сердца всегда бились в ритме вдохновения. Желаю, чтобы каждый из вас ставил семью на первое место и оберегал ее от всяческих бед. Будьте счастливой семьей. Искренне любите и заботьтесь друг о друге. Желаю вам благополучия и мира.

***

Вы пронесли любовь и уважение через годы совместной жизни. Желаю вам этого и дальше. А еще желаю вам выдержки, терпения друг к другу и еще больше любви. Оставайтесь такими же положительными, как всегда. С годовщиной свадьбы вас!

Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления со свадьбой для молодоженов.

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