С годовщиной свадьбы: теплые поздравления для близких
Свадьба – одно из самых выдающихся событий в жизни человека, и с каждым годом его значение все растет. А дату годовщины помнят при этом только самые близкие. Следовательно, и слова для поздравления нужно подбирать только особые.
С этим поможет OBOZ.UA. Публикуем подборку поздравлений с годовщиной свадьбы, которые вы можете отправить тем парам, которых любите, чтобы пожелать им только лучшего.
Річниця весілля — чудова це дата!
Дозвольте із радістю вас привітати,
Щоб жили у злагоді, мирі й добрі
Сьогодні і завтра, у всякій порі.
Щоб множилось щастя, добробут і мир,
Горнулися друзі відверті і щирі,
Хай настрій панує на святі у вас,
Вам зичимо долі й добра повсякчас!
***
З річницею весілля вітаю щиро вас!
Життя хай буде спільне, немов красивий вальс.
Бажаю вам наснаги і ніжних поцілунків,
І прагнути до щирості й взаємності в стосунках.
***
Річниця весілля прийшла у ваш дім!
Хай буде лиш щастя і радість у нім.
Хай повняться світлом гарячі думки,
Тепло відчувалось палкої руки.
Бажаєм достатку і доброго вжитку,
Щоб діти й онуки лежали в сповитку,
Щоб множився рід і були спадкоємці
Всміхалася доля в люстерку на денці!
***
Ти і я — одна сім`я,
Разом ввечері, зрання.
В радісний святковий день
Заспіваємо пісень.
У день нашого весілля
Об`єднаємо зусилля.
Будем пити, танцювати
Й гостей разом зустрічати.
***
З річницею весілля вас!
В житті вам дуже пощастило.
Кохання, мов дороговказ,
Шляхами щастя вас водило.
Нехай й надалі вам щастить,
Любові вам та розуміння.
Хай шлюбне вогнище горить,
Хай виручає вас терпіння!
***
Річниця весілля чудова й багата,
Вітаємо вас з найчарівнішим святом!
Хай буде кохання на першому місці,
Дитятка гойдаються у колисці,
Любов прибавляє щоденно і в міру,
І була у вас один в одного віра!
Достатку, маєтків і грошей багато,
Хай щастя рікою пливе до вас в хату!
***
Поздравляю с годовщиной свадьбы! Желаю искренней любви на долгие годы, желаю взаимности и нежности в ваших чувствах. Пусть каждый новый календарь планирует вам счастливые дни, пусть каждый новый рассвет застает вас в объятиях и улыбках. Желаю вашей семье здоровья, благополучия и мира!
***
Каждый год в браке переводит вас на новый уровень в отношениях. Сегодняшняя годовщина – ваше совместное достижение, ваш шаг к золотой свадьбе и вечной любви! Пусть ваш жизненный путь будет легким и приятным, пусть чувства крепнут с годами, пусть общий полет души дарит вдохновение!
***
Дорогие юбиляры, поздравляем вас с годовщиной свадьбы! Желаем жить долго, счастливо и подарить друг другу еще множество положительных моментов. Вы отличная пара. Любви вам, потому что она может все: прощать, дарить, понимать, оберегать. И все это она делает так непринужденно, ненавязчиво, с любовью.
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С годовщиной свадьбы! Желаю огромной радости, невероятных эмоций, нежности, милого щебета и яркой страсти, безумной любви и счастливого будущего! Всегда заботьтесь друг о друге и дополняйте друг друга!
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С годовщиной свадьбы! Пусть любовь согревает, вдохновляет, мотивирует. Желаю нежности и страсти, радости и воодушевления! Пусть каждая минута дарит яркие эмоции и чувства. Пусть ваша история любви будет самой красивой во всем мире!
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Поздравляю с годовщиной свадьбы! Желаю, чтобы ваши чувства не остывали. Желаю, чтобы ваши сердца всегда бились в ритме вдохновения. Желаю, чтобы каждый из вас ставил семью на первое место и оберегал ее от всяческих бед. Будьте счастливой семьей. Искренне любите и заботьтесь друг о друге. Желаю вам благополучия и мира.
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Вы пронесли любовь и уважение через годы совместной жизни. Желаю вам этого и дальше. А еще желаю вам выдержки, терпения друг к другу и еще больше любви. Оставайтесь такими же положительными, как всегда. С годовщиной свадьбы вас!
Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления со свадьбой для молодоженов.
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