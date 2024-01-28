Поздравления со свадьбой: искренние пожелания близким в праздничный день
Свадьба – это всегда большой шаг в жизни человека, выдающееся событие, существенно меняющее будущее и влекущее за собой важные изменения. Поздравлять с этим днем тоже нужно особенно – искренне желать молодоженам счастья и легкой семейной жизни.
Подобрать нужные слова поможет OBOZ.UA. Мы собрали теплые поздравления влюбленным парам со свадьбой.
В день весілля побажати
Хочу ніжності я вам,
Щоб кохання не згасало,
Свій будуйте власний храм.
Про романтику бажаю
В буднях лиш не забувати,
Один одного частіше
Пристрастю вам дивувати.
***
Hа весільнім рушнику
Стоїте ви нині,
Ще сьогодні вільні ви -
Завтра вже - родина.
Хай міцна буде сім'я,
Хай цвіте кохання,
Тільки пісня солов'я
Хай вас будить зрання.
Сердечно вітаємо вас, молодята,
З щасливим шлюбом, веселим святом;
Щоб вам довіку в добрі купатись,
Кохати вірно, не розлучатись.
Щоб вечорами не сумували,
В нових колисках дітей гойдали,
Щоб вас втішали сини і дочки
І в хорі лунали їх голосочки.
Щоб горе й невдачі вас обминали,
А друзі та рідні не забували;
Щоб із завзяттям ви все робили,
Жили сто років і не старіли.
Щоб вами пишалась велика родина,
Життя ваше спільне цвіло, як калина,
Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали,
На золотому весіллі гуляли!
Добра і радості бажаєм,
Здоров’я вам на всі літа,
Хай сонце весело вам сяє
І квітне в серці доброта.
Хай світять вам життєві далі,
Хай обминає вас журба.
Бажаєм вам на видноколі
Блаженства, миру і добра.
***
Ми з днем весілля вас вітаєм,
Всього найкращого бажаєм:
Щоб в злагоді щасті жили,
Щоб одне одного любили.
Щоб були щедрі і багаті,
Дитячий сміх лунав у хаті.
Щоб весело вам вдвох жилося,
Щоби добро у вас велося!
Беріть дарунки, молодята,
Живіть щасливо і багато.
Хай доля шле Вам все найкраще,
Як бджоли будьте роботящі.
Ростіть дітей, діждіться внуків
І до весілля золотого
Дійдіть обоє, рука в руку!
***
День єдиний у житті
Лиш такий буває,
Вас із створенням сім’ї
Наш народ вітає,
Як у небі голуби
Наші наречені,
Вам з роси, і вам з води
Побажаєм нині.
Хай друзі вірні з вами будуть,
А доля збереже вас від горя і біди.
Щоб в мирному небі вам сонце всміхалось,
Щоб всі ваші мрії і плани збувались.
Щоб в своїй оселі були ви щасливі
І в добрім здоров'ї весь вік свій прожили.
Нехай Бог вам допомагає
І в важкі хвилини не покидає.
***
Ми з днем весілля вас вітаєм,
Всього найкращого бажаєм:
Щоб в злагоді щасті жили,
Щоб одне одного любили,
Щоб були щедрі і багаті,
Дитячий сміх лунав у хаті.
Щоб весело вам вдвох жилося,
Щоби добро у вас велося!
Дорогие молодожены, пусть судьба будет к вам благосклонна. Оставайтесь всегда счастливыми, любимыми и желанными. Пусть добрый ангел оберегает ваше семейное гнездышко от всех бед и неудач и лебединая верность вечно будет с вами.
***
Настоящая любовь – это безграничный океан, в котором приятно утопать; это огонь страсти, который согревает, не обжигая; это дорогое марочное вино, которое из года в год становится более сладким и крепким. Сохраните это чувство на всю жизнь, ведь нет большей ценности в нашем мире, чем искренняя, чистая и взаимная любовь. Горько!
***
Поздравляю молодых и желаю им нескончаемого семейного счастья у теплого домашнего очага, страстных ночей, приятного пробуждения в объятиях друг друга, полноты чувств, нежности и взаимопонимания! Пусть ваши чувства будут долгими и крепкими. Горько!
Дорогие молодожены! Желаем вам безоблачной семейной жизни, нежно обращайтесь с чувствами и бережно храните свой очаг. Всегда смотрите с такой же лаской и любовью в глазах, как сегодня. И если на пути к семейному счастью возникнут препятствия, просто покрепче возьмитесь за руки!
***
Дорогие наши! Теперь вы – муж и жена. С этого момента вы стали самыми близкими и родными людьми на всей планете! Пожалуйста, любите друг друга и поддерживайте его в любых ситуациях. Пусть ваша семейная жизнь будет полна романтики, независимо от количества лет, прожитых в браке.
***
Поздравляю вас с росписью, дорогие молодожены! Пусть счастье переполняет ваши влюбленные сердца! Желаю вам море романтики, радостных событий и искренних чувств! Пусть ваша жизнь будет прекрасной, как сказка! Пусть общий быт будет легким и необременительным! Наслаждайтесь каждой минутой, проведенной вдвоем, и всегда любите друг друга!
Пусть жизненный путь, который вы выбрали для себя, надев друг другу на палец обручальное кольцо, будет легким и радостным. Пусть не омрачится он горечью измен или разочарований. Пусть в доме вашем всегда будет уютно и тепло от сердечной доброты.
***
Наши дорогие, со свадьбой вас! Помните, что если у человека ранена одна нога – он хромает, если две ноги – он вообще не может ходить. А если ноги зацепляются одна за другую – он спотыкается. Поэтому желаем вам всегда жить дружно, в согласии и любви, а главное – беречь друг друга. Пусть ваш семейный очаг непрестанно горит, а вы не забывайте подбрасывать в него дрова!
Молодожены, сегодня в вашей жизни произошел большой переворот. Пусть он принесет вам только счастье, море положительных эмоций, удивительных, незабываемых моментов. Желаем, чтобы каждый миг был наполнен чувствами, а в доме чтобы царил семейный уют и звонкий детский смех!
***
Дорогие молодожены. от всего сердца поздравляю вас со вступлением в законный брак и созданием семьи! Дружба и любовь – два самых прекрасных чувства. Пусть они будут такими же крепкими и длительными, как и ваша жизнь. Живите в любви, счастье и радости, пусть у вас будут здоровые и жизнерадостные дети. В добрый час, дорогие! Горько!
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