Поздравления со свадьбой: искренние пожелания близким в праздничный день

Свадьба – это всегда большой шаг в жизни человека, выдающееся событие, существенно меняющее будущее и влекущее за собой важные изменения. Поздравлять с этим днем тоже нужно особенно – искренне желать молодоженам счастья и легкой семейной жизни.

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Подобрать нужные слова поможет OBOZ.UA. Мы собрали теплые поздравления влюбленным парам со свадьбой.

В день весілля побажати

Хочу ніжності я вам,

Щоб кохання не згасало,

Свій будуйте власний храм.

Про романтику бажаю

В буднях лиш не забувати,

Один одного частіше

Пристрастю вам дивувати.

***

Hа весільнім рушнику

Стоїте ви нині,

Ще сьогодні вільні ви -

Завтра вже - родина.

Хай міцна буде сім'я,

Хай цвіте кохання,

Тільки пісня солов'я

Хай вас будить зрання.

Сердечно вітаємо вас, молодята,

З щасливим шлюбом, веселим святом;

Щоб вам довіку в добрі купатись,

Кохати вірно, не розлучатись.

Щоб вечорами не сумували,

В нових колисках дітей гойдали,

Щоб вас втішали сини і дочки

І в хорі лунали їх голосочки.

Щоб горе й невдачі вас обминали,

А друзі та рідні не забували;

Щоб із завзяттям ви все робили,

Жили сто років і не старіли.

Щоб вами пишалась велика родина,

Життя ваше спільне цвіло, як калина,

Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали,

На золотому весіллі гуляли!

Добра і радості бажаєм,

Здоров’я вам на всі літа,

Хай сонце весело вам сяє

І квітне в серці доброта.

Хай світять вам життєві далі,

Хай обминає вас журба.

Бажаєм вам на видноколі

Блаженства, миру і добра.

***

Ми з днем весілля вас вітаєм,

Всього найкращого бажаєм:

Щоб в злагоді щасті жили,

Щоб одне одного любили.

Щоб були щедрі і багаті,

Дитячий сміх лунав у хаті.

Щоб весело вам вдвох жилося,

Щоби добро у вас велося!

Беріть дарунки, молодята,

Живіть щасливо і багато.

Хай доля шле Вам все найкраще,

Як бджоли будьте роботящі.

Ростіть дітей, діждіться внуків

І до весілля золотого

Дійдіть обоє, рука в руку!

***

День єдиний у житті

Лиш такий буває,

Вас із створенням сім’ї

Наш народ вітає,

Як у небі голуби

Наші наречені,

Вам з роси, і вам з води

Побажаєм нині.

Хай друзі вірні з вами будуть,

А доля збереже вас від горя і біди.

Щоб в мирному небі вам сонце всміхалось,

Щоб всі ваші мрії і плани збувались.

Щоб в своїй оселі були ви щасливі

І в добрім здоров'ї весь вік свій прожили.

Нехай Бог вам допомагає

І в важкі хвилини не покидає.

***

Ми з днем весілля вас вітаєм,

Всього найкращого бажаєм:

Щоб в злагоді щасті жили,

Щоб одне одного любили,

Щоб були щедрі і багаті,

Дитячий сміх лунав у хаті.

Щоб весело вам вдвох жилося,

Щоби добро у вас велося!

Дорогие молодожены, пусть судьба будет к вам благосклонна. Оставайтесь всегда счастливыми, любимыми и желанными. Пусть добрый ангел оберегает ваше семейное гнездышко от всех бед и неудач и лебединая верность вечно будет с вами.

***

Настоящая любовь – это безграничный океан, в котором приятно утопать; это огонь страсти, который согревает, не обжигая; это дорогое марочное вино, которое из года в год становится более сладким и крепким. Сохраните это чувство на всю жизнь, ведь нет большей ценности в нашем мире, чем искренняя, чистая и взаимная любовь. Горько!

***

Поздравляю молодых и желаю им нескончаемого семейного счастья у теплого домашнего очага, страстных ночей, приятного пробуждения в объятиях друг друга, полноты чувств, нежности и взаимопонимания! Пусть ваши чувства будут долгими и крепкими. Горько!

Дорогие молодожены! Желаем вам безоблачной семейной жизни, нежно обращайтесь с чувствами и бережно храните свой очаг. Всегда смотрите с такой же лаской и любовью в глазах, как сегодня. И если на пути к семейному счастью возникнут препятствия, просто покрепче возьмитесь за руки!

***

Дорогие наши! Теперь вы – муж и жена. С этого момента вы стали самыми близкими и родными людьми на всей планете! Пожалуйста, любите друг друга и поддерживайте его в любых ситуациях. Пусть ваша семейная жизнь будет полна романтики, независимо от количества лет, прожитых в браке.

***

Поздравляю вас с росписью, дорогие молодожены! Пусть счастье переполняет ваши влюбленные сердца! Желаю вам море романтики, радостных событий и искренних чувств! Пусть ваша жизнь будет прекрасной, как сказка! Пусть общий быт будет легким и необременительным! Наслаждайтесь каждой минутой, проведенной вдвоем, и всегда любите друг друга!

Пусть жизненный путь, который вы выбрали для себя, надев друг другу на палец обручальное кольцо, будет легким и радостным. Пусть не омрачится он горечью измен или разочарований. Пусть в доме вашем всегда будет уютно и тепло от сердечной доброты.

***

Наши дорогие, со свадьбой вас! Помните, что если у человека ранена одна нога – он хромает, если две ноги – он вообще не может ходить. А если ноги зацепляются одна за другую – он спотыкается. Поэтому желаем вам всегда жить дружно, в согласии и любви, а главное – беречь друг друга. Пусть ваш семейный очаг непрестанно горит, а вы не забывайте подбрасывать в него дрова!

Молодожены, сегодня в вашей жизни произошел большой переворот. Пусть он принесет вам только счастье, море положительных эмоций, удивительных, незабываемых моментов. Желаем, чтобы каждый миг был наполнен чувствами, а в доме чтобы царил семейный уют и звонкий детский смех!

***

Дорогие молодожены. от всего сердца поздравляю вас со вступлением в законный брак и созданием семьи! Дружба и любовь – два самых прекрасных чувства. Пусть они будут такими же крепкими и длительными, как и ваша жизнь. Живите в любви, счастье и радости, пусть у вас будут здоровые и жизнерадостные дети. В добрый час, дорогие! Горько!

Ранее OBOZ.UA публиковал классные поздравления с днем рождения на украинском языке.

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