С Днем сурка: смешные поздравления в стихах и прозе, картинки

Ежегодно 2 февраля в северном полушарии Земли уставшие от зимы люди отмечают День сурка. Возникла эта традиция в США и Канаде. Там местные жители по поведению грызуна в этот день определяли, как скоро придет весна. Животное следовало разбудить и наблюдать, что произойдет, когда оно вылезет из норы. Если сурок увидит свою тень, испугается и скроется назад, вторая половина зимы будет холодной, а весна придет не раньше, чем через шесть недель. И наоборот, если день будет пасмурный, грызун не отбросит тени и уйдет по своим делам, стоит ожидать скорого прихода тепла.

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В более широком смысле День сурка связывают с надеждой на улучшение жизни, ожиданием перемен к лучшему. OBOZ.UA публикует поздравления с этим праздником, которые сегодня можно отправить близким.

Коли весна прийде? Хто знає?

Напевно знає наш бабак!

Погоду він для всіх віщає.

Тепло призвати він мастак!

Якщо його засліпить сонце,

і він злякається й втече

В свою нору, то значить світу

Померзнути доведеться ще.

А якщо пасмурно й волого,

Бабак все ж вийде із нори,

То вмить по всьому-всьому світу

Звістка рознесе тепло весни!

***

Коли весна прийде? Хто знає?

Напевно знає наш бабак!

Погоду він для всіх віщає.

Тепло призвати він мастак!

Якщо його засліпить сонце,

і він злякається й втече

В свою нору, то значить світу

Померзнути доведеться ще.

Якщо ж похмуро і волого,

Бабак все ж вийде із нори,

То вмить по всьому-всьому світу

Звістка рознесе тепло весни!

Я всіх привітати із днем цим спішу!

Адже день бабака до нас приводить весну,

Бажаю, щоб швидше настало тепло,

Щоб сонечко вийшло і злегка припекло!

Щоб розтанув весь сніг і пройшли всі дощі,

Щоб скрізь було чути пташиний спів.

Щоб радістю сповнились душі людей,

Щоб щастя ходило від дверей до дверей!

Нехай буде сонце в серці й на небі

І хай завжди у вас буде все, що вам треба!

***

Лютий вже до нас прийшов,

Бабака виймають знов.

Дістають його з дупла,

Щоб весна скоріш прийшла.

Якщо тіні він злякався,

І з дуплом не розпрощався, –

Значить тижнів шість зима

Буде люта й сніжна!

Якщо тінь він не побачив,

І у норку вже не скаче,

Одягай весняні речі –

Вже не буде холоднечі!

Весна на носу! Стряхни усталость и лень! Пришел День сурка, с чем я тебя поздравляю! Пусть он станет ярким стартом для тебя, чтобы теперь каждый день проходил удачно и с большой пользой, ведь наша жизнь так хороша, и мы просто обязаны брать от нее все!

***

Поздравляю с веселым праздником - Днем сурка! Весна стучится в дверь, все начинает возрождаться и вскоре зацветет буйным цветом! Это прекрасное время, чтобы вдохнуть полной грудью и набраться сил для новых свершений! Пусть каждый день будет приветливым, светлым и веселым!

***

В нашем быстром современном темпе жизни главное – не пропустить весну! Конечно, нам не нужно идти на пахоту, но весной нужно просыпаться, строить свое счастье с новыми силами! И я желаю тебе удачи в этом деле! С Днем сурка!

Поздравляю с Днем сурка! Природа на пороге своего пробуждения. Вот и сурок сообщает нам что хватит дремать, пора жить весело, бурно и не знать никаких границ! Сегодня я шлю тебе солнечное поздравление и желаю иметь каждый день кучу сил и хорошего настроения!

***

Поздравляем с Днем сурка! Желаем удачного пробуждения мохнатого вестника весны. Пусть он покинет свой уютный домик и принесет всем нам хорошее известие о приходе весны. Пусть весна будет ранней, полноводной и радостной, подарит каждому прилив сил и вдохновения. А дни сурка случаются в жизни как можно реже. Солнечного настроения и душевного тепла.

Также 2 февраля украинцы с этого года отмечают праздник Сретенья, OBOZ.UA опубликовал праздничные поздравления к этому великому церковному празднику.

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