Со Сретением Господним: искренние поздравления для родных и близких

2 февраля верующие отмечают один из важнейших праздников – Сретение Господне. Этот день символизирует единство Ветхого и Нового Заветов, а в народе давно говорили, что на Сретение зима с весной встречается.

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Сретение традиционно отмечают на 40-й день после Рождества. OBOZ.UA публикует самые искренние поздравления для родных и близких в этот большой церковный праздник.

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Со Сретеньем Господним! В этот светлый день искренне желаю, чтобы милость Божия всегда простиралась над тобой и всеми близкими тебе людьми. Мира, согласия и семейного уюта всей вашей семье.

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Поздравляю со Сретением Господнем! Прими добрые пожелания любви и яркого света надежды в жизни, блага и добрых откликов сердца, уважения и искренних чувств души, здоровья всем близким, благодарения Всевышнему за посланное счастье и добрых молитв за этот мир.

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Желаю вам душевного тепла, крепкого здоровья, мира. Пусть всегда будут добрыми ваши деяния. Пусть будут здоровы все ваши родные и близкие. Всех земных благ, изобилия и семейного тепла. Будьте счастливы и да хранит вас Господь!

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Наступил светлый праздник – Сретение Господне. В этот день хочется пожелать всего самого хорошего, чистого, светлого. Пусть сердце верит в чудеса, а уют и любовь никогда не покидают ваш дом. Пусть удача будет верным помощником в любом деле, а ангел-хранитель оберегает от всех бед.

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С радостью поздравляю тебя с праздником Сретения Господня! Пусть день, в который старый мир принял своего Спасителя, и для тебя будет началом радостной, светлой и чистой жизни. Пусть все беды и несчастья останутся в прошлом, а вместо них твой дом наполнится счастьем и любовью. А главное – мира и Божьей защиты!

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Днів християнських праведних,

І вчинків тільки правильних,

Молитвою шануйте

Всевишнього Творця!

Нехай у свято радісне

Молитвою і вірою,

Пошаною й довірою

Наповняться серця.

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Наступило Сретение Господне, и в этот день желаем вам радостного известия, которое принесет в ваш дом счастье. Желаем семейного достатка, уюта, мирного неба и долгожданных встреч.

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В радостный праздник Сретения Господня желаю, чтобы на твоем жизненном пути встречались только добрые люди. Пусть зло обходит стороной, пусть Божья благодать защищает от всех бед. Скорейшего мира и победы!

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Со Сретеньем Господним! В этот день встретились два мира, встретились для единства и мира. Желаю, чтобы ваше добро возвращалось к вам. Пусть жизненная мудрость помогает вам принимать правильные решения. Желаю здоровья вашей семье и Божьей защиты. С праздником!

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