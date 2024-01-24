С Днем рождения: лучшие поздравления для мамы

Мама – самый важный человек в жизни каждого из нас. Поэтому поздравлять ее с днем ​​рождения нужно особыми словами. Самыми теплыми, искренними, душевными.

Видео дня

OBOZ.UA публикует специальную подборку поздравлений для мам. Выберите среди них то, что подойдет вашей маме лучше всего.

Найдобріша й найкраща матусю рідненька!

В цей день ми вклоняємось дуже низенько.

За сонечко ясне, за серце прекрасне,

За те, що добром зігріваєте нас,

За те, що в щасливу і скрутну хвилину

Ми можемо всі прихилитись до вас.

Хай вас обминають невдачі та грози,

Нехай лиш від сміху з’являються сльози,

Міцного здоров’я з роси та води,

Бадьорість та настрій хай будуть завжди!

***

Моя найкраща у світі мамо,

Вітаю щиро я тебе.

Хай день народження прекрасний

Тобі лиш щастя принесе.

За поміч дякую, кохана,

Твою підтримку, доброту.

Я довгих літ, рідненька мамо,

У Бога лиш тобі прошу.

***

Бажаю Вам миру, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,

І радість — на серці, і хліб на столі,

Хай доля дарує приємні хвилини,

У дружньому колі, у колі родини.

Бажаю здоров’я з роси та з води,

Бадьорість і радість хай будуть завжди!

***

Бажаємо Вам довго-довго жити,

Щоб здоров’я у Вас було і хліб,

Щоб Вам пісню щебетали діти,

Внуки й правнуки на сотню літ.

Спасибі, рідненька, за щире тепло,

За людяність Вашу, безмежне добро,

За все Вам спасибі, уклін до землі.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,

На білій скатертині будуть хліб та сіль.

Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,

Слова подяки линуть звідусіль.

***

Боже, Отче наш єдиний,

Нашу маму збережи,

Її кожну мить й годину

У своїх руках держи.

Обдаруй її здоров’ям,

В смутку завжди потішай,

В тяжкій праці повсякчасно

Все життя благословляй.

Дай, щоб люба наша ненька

Довгі роки прожила,

І здорова, і весела

Всім на радість нам цвіла!

***

Минули, наче мить, десятки літ,

Вони — як дощик по тоненькій шибці,

Вони — як ніжний яблуневий цвіт,

Вони — як тонкі струни в першій скрипці.

Тож хай той цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

Хай доля, мамо, не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

Нехай життя квітує буйним цвітом,

І день народження приходить знов і знов,

А доля хай дарує з кожним роком,

Міцне здоров’я, щастя і любов!

***

Мчать роки, мов сполохані коні.

Як багато Ви встигли зробить,

Вже й пороша покрила Вам скроні,

А життя не стоїть ні на мить.

З днем народження Вас щиро вітаємо,

Зичим щастя, здоров’я й добра,

Усіх благ у Вашім домі бажаємо

І дожити Вам років до ста.

Родная мамочка! Нет человека ближе и дороже, чем ты. Сегодня твой день рожденья. Мне хочется пожелать тебе долгой жизни, полного понимания и любви, искренней радости! Спасибо тебе за заботу, годы бесконечного счастья и душевной теплоты, мудрые советы, стремление всегда понять и прийти на помощь! Пусть все у тебя будет отлично! Береги себя и помни, что мы все тебя очень любим.

***

Дорогая мамочка! Когда-то ты подарила мне этот мир! Очень сложный, добрый и злой, теплый и холодный – самый разный. Ты узнавала его со мной, мы вместе росли, развивались и взрослели. Ты радовалась всем успехам, которые мы переживали вместе, и огорчалась тем неудачам, которые подчас подстерегали. Поэтому праздник твоего рождения так важен и радостен для меня. Мой самый близкий человек! Ты солнышко, излучающее тепло. В этот прекрасный день хочу пожелать тебе крепкого здоровья, искреннего счастья, вечной молодости и красоты. Я тебя очень люблю, самый родной человек! С днем ​​рождения, дорогая мама!

***

Дорогая и любимая, наша мамочка! Прими наши поздравления с днем ​​рождения! Прости нас, если мы тебя хоть раз огорчили или обидели словом. Несмотря ни на что, знай, что мы тебя всегда любим и ценим. Ты самый лучший человек в нашей жизни, самый умный и красивый. Ты нас всегда поддержишь, поможешь, даже когда все отвернутся, и искренне порадуешься любым нашим успехам. Ты наш лучший друг! У тебя вкуснейший борщ и неповторимые вареники. Спасибо тебе за все, чему ты нас научила! Мы тебе желаем вдохновения, ведь так, как тебе, больше никому не покорятся какие угодно вершины! Конечно же, никогда не болеть, не расстраиваться по пустякам и чаще улыбаться. Мы очень любим твою улыбку! С днем ​​рождения тебя!

***

Мамочка, ты мой лучик света, который всегда указывает верную дорогу, помогаешь принять правильное решение! Ты всегда умеешь хорошо утешить и поддержать в нужный момент! Поздравляю тебя с твоим самым большим праздником, пусть в твоей жизни всегда царят добро и гармония! Желаю, чтобы ты была здорова, радовалась каждому мгновению жизни, а в твою дверь постоянно стучали счастье и добро! Очень тебя люблю и ценю! C Днем рождения!

***

С днем рождения, дорогая мама! Пусть не пугают тебя уходящие годы. Лучшей мамы в мире я не знаю! Будь всегда молода душой. Пусть здоровье с каждым годом крепнет, почаще отдыхай. Пусть в твоих глазах горит огонь. Пусть сбываются твои мечты.

***

Поздравляю, мамочка! Пусть твой жизненный колодец будет полноводным, с чистой, прозрачной водой. Черпай из него здоровье, позитив, удачу. Чувствуй нашу и Божью опеку каждый миг. Ценим и любим.

***

Мамочка родная! Пусть дни твои будут яркими, как твои глаза, теплыми, как твое сердце, и прекрасными как ты! Любим тебя! C Днем рождения!

***

Мамочка, поздравляю! Желаю крепкого здоровья, позитива, покоя, меньше волнений, хороших людей на долгом жизненном пути. Пусть сбудется все о чем мы молчим, но молимся.

Ранее OBOZ.UA публиковал лучшие поздравления с днем рождения на украинском языке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.