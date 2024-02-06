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С Днем бармена: как оригинально поздравить друзей

OBOZ.UA
Праздники
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С Днем бармена: как оригинально поздравить друзей

Профессия бармена в чем-то сродни профессии психолога. Он должен приятной беседой и вкусным коктейлем сделать так, чтобы гостю на душе стало легче. Поэтому хороший бармен так же важен, как и хороший друг.

Видео дня

Каждый год 6 февраля в Украине отмечают Международный день бармена. Дата была выбрана в день католического святого Аманда, который вел свою проповедь именно на винодельнях. Всемирный День бармена отмечается 24 февраля. Тем не менее, поздравьте друзей с этим веселым праздником.

С Днем бармена: как оригинально поздравить друзей

Хочу побажати всім барменам

Не втрачати позитиву!

Щоб віскі, кола та текіла,

Додавали справжню силу.

Більше клієнтів добрих та щедрих

Щоб завжди гарний настрій був.

І начальників простих та мудрих,

Щоб всіх висот ти досягнув!

***

Ти легко змішуєш коктейлі,

Дивуєш хлопців й милих дам,

Маєш дивовижний талант бармена

Даруєш радість усім нам!

Бажаєм більше чайових

Щоб гаманець був трохи товщий

Радості, щастя та веселих робіт

Тобі, бармене наш кращий!

С Днем бармена: как оригинально поздравить друзей

Хміль ударив від насиченої самбуки,

Хтось потужно їм коктейлі замутив,

На танцполі оголили тіла дівчатка,

І хочуть, щоб ти спокусив.

А барменам, щовечора дістається,

Хоч трохи, але розпусти на двох,

Ось тому він так рукою трясеться,

Готуючи з коктейлю шик.

Я бажаю, щоб сьогодні перепало,

І ти кайфу від роботи отримав,

Щоб від життя все отримував ти

І хвилюватися не було причин.

***

Бармен робить нам коктейлі

Наливає віскі, пиво

Робить нас, людей, щасливими

Кожен день працює стійко.

Ми його вітаємо зі святом

І кажемо "Дякую" всі разом!

Бо немає краще друга

Ніж профі бармен з тихим джазом.

С Днем бармена: как оригинально поздравить друзей

Вітаю з днем бармена, друже!

Від серця хочу побажати

Щоб праця твоя радувала дуже

Дарувала позитив та гарний настрій.

Хай щедрими будуть клієнти,

Більше дарують яскравих моментів,

А твої коктейлі — справжні діаманти

Засяють славою на весь світ.

***

Поздравляю с Днем бармена! Желаю, чтобы здоровье было крепче, чем лучший ром в коллекции, жизнь была ярче апероля, а привкус удачи был слаще ликера.

***

Поздравляю с нашим профессиональным днем, коллега! Желаю нам много терпения, позитива, выдержки и легкой работы. Пусть каждый фирменный коктейль станет известен на весь мир. С праздником!

***

С Днем бармена поздравляю! Пусть этот профессиональный праздник станет стимулом для развития и усовершенствования мастерства. Желаю, чтобы удача всегда был твоей спутницей, клиенты были щедрыми, а коктейли получались уникальными и вкусными.

С Днем бармена: как оригинально поздравить друзей

С Днем бармена! Желаю, чтобы каждый клиент дарил только положительные эмоции и оставлял хорошие чаевые. Удачи в барменском творчестве и личной жизни.

***

Наши дорогие бармены! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем выдержки, позитива, творческого подхода и хорошего настроения. Пусть ваше профессиональное мастерство совершенствуется с каждым днем. Мудрости, позитива и вкусных коктейлей. 

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