С Днем бармена: как оригинально поздравить друзей

Профессия бармена в чем-то сродни профессии психолога. Он должен приятной беседой и вкусным коктейлем сделать так, чтобы гостю на душе стало легче. Поэтому хороший бармен так же важен, как и хороший друг.

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Каждый год 6 февраля в Украине отмечают Международный день бармена. Дата была выбрана в день католического святого Аманда, который вел свою проповедь именно на винодельнях. Всемирный День бармена отмечается 24 февраля. Тем не менее, поздравьте друзей с этим веселым праздником.

Хочу побажати всім барменам

Не втрачати позитиву!

Щоб віскі, кола та текіла,

Додавали справжню силу.

Більше клієнтів добрих та щедрих

Щоб завжди гарний настрій був.

І начальників простих та мудрих,

Щоб всіх висот ти досягнув!

***

Ти легко змішуєш коктейлі,

Дивуєш хлопців й милих дам,

Маєш дивовижний талант бармена

Даруєш радість усім нам!

Бажаєм більше чайових

Щоб гаманець був трохи товщий

Радості, щастя та веселих робіт

Тобі, бармене наш кращий!

Хміль ударив від насиченої самбуки,

Хтось потужно їм коктейлі замутив,

На танцполі оголили тіла дівчатка,

І хочуть, щоб ти спокусив.

А барменам, щовечора дістається,

Хоч трохи, але розпусти на двох,

Ось тому він так рукою трясеться,

Готуючи з коктейлю шик.

Я бажаю, щоб сьогодні перепало,

І ти кайфу від роботи отримав,

Щоб від життя все отримував ти

І хвилюватися не було причин.

***

Бармен робить нам коктейлі

Наливає віскі, пиво

Робить нас, людей, щасливими

Кожен день працює стійко.

Ми його вітаємо зі святом

І кажемо "Дякую" всі разом!

Бо немає краще друга

Ніж профі бармен з тихим джазом.

Вітаю з днем бармена, друже!

Від серця хочу побажати

Щоб праця твоя радувала дуже

Дарувала позитив та гарний настрій.

Хай щедрими будуть клієнти,

Більше дарують яскравих моментів,

А твої коктейлі — справжні діаманти

Засяють славою на весь світ.

***

Поздравляю с Днем бармена! Желаю, чтобы здоровье было крепче, чем лучший ром в коллекции, жизнь была ярче апероля, а привкус удачи был слаще ликера.

***

Поздравляю с нашим профессиональным днем, коллега! Желаю нам много терпения, позитива, выдержки и легкой работы. Пусть каждый фирменный коктейль станет известен на весь мир. С праздником!

***

С Днем бармена поздравляю! Пусть этот профессиональный праздник станет стимулом для развития и усовершенствования мастерства. Желаю, чтобы удача всегда был твоей спутницей, клиенты были щедрыми, а коктейли получались уникальными и вкусными.

С Днем бармена! Желаю, чтобы каждый клиент дарил только положительные эмоции и оставлял хорошие чаевые. Удачи в барменском творчестве и личной жизни.

***

Наши дорогие бармены! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем выдержки, позитива, творческого подхода и хорошего настроения. Пусть ваше профессиональное мастерство совершенствуется с каждым днем. Мудрости, позитива и вкусных коктейлей.

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