Почему католики празднуют Пасху раньше: что такое пасхалия

В этом году разрыв между католической Пасхой и православной просто огромен. Христиане западного обряда празднуют 31 марта, а восточного – более чем месяцем позже, 5 мая. Но почему сложилась такая традиция?

В основе этого лежит пасхалия. То есть метод вычисления даты Пасхи. OBOZ.UA разбирался в нюансах. И рассказывает, почему переход ПЦУ и УГКЦ на новый церковный календарь никак не отразился на праздновании Пасхи.

Что такое пасхалия и как вычисляют дату праздника

Христианская пасха тесно связана с иудейским Песахом, ведь именно во время его празднования произошли события Страстной недели, Христос был распят и воскрес. В иудейском календаре праздник начинается вечером с 14 на 15 число месяца нисана, который по солнечно-лунному календарю иудеев приходится на март-апрель. Сначала дату Пасхи вычисляли, ориентируясь по нему.

Но в начале IV века христиане решили создать свою систему определения даты Пасхи. Этот метод получил название пасхалия. Он привязывает празднование Воскресения Христа к первому полнолунию после весеннего равноденствия.

На сегодняшний день существует две пасхалии – александрийская и григорианская. Александрийская была принята во время первого Вселенского собора в Никее в 325 году. Она назначает Пасху на первое воскресенье после полнолуния, которое следует за весенним равноденствием. Однако если вычисленный таким образом праздник совпадает с Песахом, то его переносят на неделю позже. Эта пасхалия была привязана к юлианскому календарю, который на тот момент был в употреблении.

Но в 1582 году папа Григорий XIII ввел новый более точный календарь. А вместе с ним и новую пасхалию. Сейчас ею пользуются христианские церкви западного обряда – католики и протестанты. Восточные христиане пользуються александрийской, которая больше коррелирует с иудейским подходом.

Почему даты Пасхи не совпадают после перехода ПЦУ на новый календарь

Несмотря на то, что с 1 сентября 2023 Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на календарь, максимально приближенный к григорианскому, пасхалии изменения не коснулись. Сейчас у нас действует новоюлианский, а не григорианский календарь.

Его ключевое отличие – это именно метод вычисления даты пасхальных праздников. Он сохранился таким же, как был. Поэтому православная Пасха до сих пор в известной степени синхронизируется с Песахом.

Традиции католической Пасхи

Так же отличаются и традиции празднования Пасхи у католиков. Различия начинаются уже с Великого поста. Он у католиков короче на неделю и менее строгий – верующим разрешено есть яйца и молоко, а на праздники потреблять также и мясо. Но необходимо ограничить количество приемов пищи до одного в день.

Пасхальный стол католиков в целом похож на православный стол, но больше внимания уделяется не скоромным продуктам, а сладостям. Так рядом с крашеными яйцами должны обязательно быть шоколадные яйца. Что касается мяса, то чаще принято готовить на Пасху кролика и индейку.

Кстати, именно кролик, а не яйцо является символом Пасхи в католическом мире. Еще с античных времен зайца считали символом плодородия. А еще ему приписывали способность размножаться без потери целомудрия, что коррелируюет с библейской легендой о непорочном зачатии Христа. Также ушастое животное в Средневековье стали считать символом воскресения.

Традиционно считается, что пасхальный кролик приносит детям в подарок шоколадные яйца. В немецком фольклоре возникло и закрепилось предание, что он прячет свои подарки в саду и дети должны на праздник искать их. Именно немецкие католики, расселяясь по миру, и сделали кролика популярным пасхальным символом.

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